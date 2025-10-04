Spezialist für lebendige Portraits: So würdigt die „Südliche“ in Sonthofen den Maler Otto Keck

1905 malte er die Schutzmarke für die Meckatzer Löwenbrauerei, 1916 stellte er erstmals im Münchner Glaspalast aus, 1935 war er so bekannt und beliebt, dass die Stadt Immenstadt ihm ein Grundstück für seinen Alterswohnsitz schenkte, um ihn als 60-Jährigen ins Städtle zu locken: Otto Keck, den typischen Allgäuer Maler, der am 20. März 1873 im heutigen Hotel Adler in Oberstaufen geboren wurde und am 8. April 1948 in Immenstadt in seinem Haus in der Otto-Keck-Straße 8 starb.
„Maler des Allgäus“
