So würdigt „Die Südliche“ den Allgäuer Maler Otto Keck

„Maler des Allgäus“

Spezialist für lebendige Portraits: So würdigt die „Südliche“ in Sonthofen den Maler Otto Keck

Dr. Werner Scharrer würdigt mit einem umfassenden Vortrag in Sonthofen den 1873 in Oberstaufen geborenen und 1948 in Immenstadt gestorbenen Otto Keck.
Von W. Gunther le Maire
    „Im Gespräch“: Gemälde von Otto Keck, zu sehen in der Rubrik „Der historische Gast“ in der Ausstellung „Die Südliche“ in der Stadthausgalerie in Sonthofen.
    „Im Gespräch“: Gemälde von Otto Keck, zu sehen in der Rubrik „Der historische Gast“ in der Ausstellung „Die Südliche“ in der Stadthausgalerie in Sonthofen. Foto: Ralf Lienert

    1905 malte er die Schutzmarke für die Meckatzer Löwenbrauerei, 1916 stellte er erstmals im Münchner Glaspalast aus, 1935 war er so bekannt und beliebt, dass die Stadt Immenstadt ihm ein Grundstück für seinen Alterswohnsitz schenkte, um ihn als 60-Jährigen ins Städtle zu locken: Otto Keck, den typischen Allgäuer Maler, der am 20. März 1873 im heutigen Hotel Adler in Oberstaufen geboren wurde und am 8. April 1948 in Immenstadt in seinem Haus in der Otto-Keck-Straße 8 starb.

