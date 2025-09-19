„Die Situation war wirklich heftig“: Autofahrer bedrängt Schüler auf Fahrrad - So fällt seine Strafe aus

Ein Schüler radelte im Dezember 2024 die Goethestraße in Sonthofen entlang, als laut Anklage plötzlich ein Smart heranbrauste, dicht auffuhr und das Kind bedrängte. Der Fahrer hupte und fluchte.
Gerichtsverhandlung
