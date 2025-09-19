Icon Menü
Sonthofen: Renter bedrängt mit Auto Schüler auf Fahrrad - das ist das Urteil

Gerichtsverhandlung

„Die Situation war wirklich heftig“: Autofahrer bedrängt Schüler auf Fahrrad - So fällt seine Strafe aus

Dichtes Auffahren, hupen und fluchen: Wegen Nötigung eines radelnden Kindes steht ein Rentner in Sonthofen vor Gericht. Sein mögliches Motiv erscheint kurios.
Von Katharina Knoll
    • |
    • |
    • |
    Ein Rentner soll in Sonthofen mit seinem Auto ein Kind, das mit seinem Fahrrad unterwegs war, bedrängt haben.
    Ein Rentner soll in Sonthofen mit seinem Auto ein Kind, das mit seinem Fahrrad unterwegs war, bedrängt haben. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Ein Schüler radelte im Dezember 2024 die Goethestraße in Sonthofen entlang, als laut Anklage plötzlich ein Smart heranbrauste, dicht auffuhr und das Kind bedrängte. Der Fahrer hupte und fluchte.

