Klimawandel im Allgäu „Wir müssen uns anpassen“: So wollen sich die Feuerwehren im Oberallgäu für Hochwasser rüsten

Starkregen sorgte im Juli 2024 für überflutete Bäche im Oberallgäu. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Wie sie sich künftig darauf vorbereiten wollen.