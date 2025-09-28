„Erst der Mensch, hieß es früher bei Bosch“: So reagieren Beschäftigte im Allgäu auf den Stellenabbau

Schockstarre oder Gefasstheitj, weil das längst Erwartete eintrifft? Die Ankündigung von Bosch, im Oberallgäu 650 Stellen abzubauen, löst noch keine Proteststürme aus. Wütende Metaller mit Transparenten vor den Werkstoren in Blaichach oder Immenstadt? Bisher Fehlanzeige. „Viele haben das schon geahnt“, sagt ein langjähriger Beschäftigter zum geplanten Stellenabbau beim größten industriellen Arbeitgeber im Oberallgäu.
Stellenabbau bei Bosch
