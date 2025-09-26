Icon Menü
Stellenabbau bei Robert Bosch GmbH in Blaichach und Immenstadt: Produktionsverlagerung im Fokus

Stellenabbau bei Bosch

„Erst der Mensch, hieß es früher bei Bosch“: So reagieren Beschäftigte im Allgäu auf den Stellenabbau

Stellenabbau bei Bosch im Oberallgäu: Viele Beschäftigte reagieren bisher gefasst. Doch es gibt auch kritische Töne vor den Werkstoren.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Der Automobilzulieferer Bosch, hier das Werk in Immenstadt-Seifen, plant den Abbau von 650 Stellen im Allgäu.
    Der Automobilzulieferer Bosch, hier das Werk in Immenstadt-Seifen, plant den Abbau von 650 Stellen im Allgäu. Foto: Ralf Lienert

    Schockstarre oder Gefasstheitj, weil das längst Erwartete eintrifft? Die Ankündigung von Bosch, im Oberallgäu 650 Stellen abzubauen, löst noch keine Proteststürme aus. Wütende Metaller mit Transparenten vor den Werkstoren in Blaichach oder Immenstadt? Bisher Fehlanzeige. „Viele haben das schon geahnt“, sagt ein langjähriger Beschäftigter zum geplanten Stellenabbau beim größten industriellen Arbeitgeber im Oberallgäu.

