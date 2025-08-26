Steuererklärung 2024 Wo bleibt mein Geld? – So lange dauert die Bearbeitung im Finanzamt Kempten-Immenstadt

Bei der Frage, wie lange das Finanzamt für die Steuererklärungen braucht, weichen die Behörden aus. Nur der Anrufbeantworter spricht Klartext.