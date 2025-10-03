Icon Menü
Stinesser-Lift in Fischen wird abgebaut: Eine Geschichte voller Ski-Erinnerungen

Aus für Skilift

Dieser Allgäuer Lift hatte seine große Stunde mit der Ski-Nationalmannschaft

Der Stinesser-Lift in Fischen wird abgebaut. Der altgediente Skiclub-Vorsitzende erinnert sich an die Anfänge. Er sagt: „Man wird dem Lift nachtrauern.“
Von Sibylle Mettler
    • |
    • |
    • |
    Diese historische Aufnahme zeigt den Schlepplift in besseren Zeiten. Foto: Fotohaus Heimhuber

    Wenn Toni Vogler über die Geschichte des Stinesser-Lifts in Fischen spricht, kommt immer wieder dieses eine Wort: „Däpperle“. Eine schweißtreibende Tätigkeit, die in einem besonders schneereichen Winter das schier Unmögliche möglich machte und die Deutsche Ski-Nationalmannschaften an den Hang unterhalb des Ortsteils Maderhalm brachte. Der längere der beiden beliebten Schlepplifte im Herzen von Fischen soll in diesem Herbst abgebaut werden. Der kürzere, sogenannte Buckelwiesenlift bleibt erhalten.

