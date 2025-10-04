Dieser Allgäuer Lift hatte seine große Stunde mit der Ski-Nationalmannschaft

Wenn Toni Vogler über die Geschichte des Stinesser-Lifts in Fischen spricht, kommt immer wieder dieses eine Wort: „Däpperle“. Eine schweißtreibende Tätigkeit, die in einem besonders schneereichen Winter das schier Unmögliche möglich machte und die Deutsche Ski-Nationalmannschaften an den Hang unterhalb des Ortsteils Maderhalm brachte. Der längere der beiden beliebten Schlepplifte im Herzen von Fischen soll in diesem Herbst abgebaut werden. Der kürzere, sogenannte Buckelwiesenlift bleibt erhalten.
Aus für Skilift
