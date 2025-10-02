Icon Menü
Telekom will 20 Meter hohen Funkmast mitten auf eine Wiese bei Oberstdorf stellen

„Verschandelt das Ortsbild“

Die Telekom plant einen Mobilfunkmast bei Oberstdorf. Die Kommune hat dabei kein Mitsprachrecht. Offen ist noch, ob es Alternativen gibt.
Von Klaus Gimmler
    Die Telekom plant an dieser Scheune im südlichen Ösch in Oberstdorf einen Funkmast mit 20 Meter Höhe zu errichten. Dagegen gibt es Widerstand.
    Die Telekom plant an dieser Scheune im südlichen Ösch in Oberstdorf einen Funkmast mit 20 Meter Höhe zu errichten. Dagegen gibt es Widerstand. Foto: Katharina Schwendinger

    Die grünen, unverbauten Wiesen rund um Oberstdorf gelten als Aushängeschild der Marktgemeinde. Umso größer ist der Unmut, seit bekannt wurde, dass die Telekom im südlichen Ösch einen 20 Meter hohen Mobilfunkmast errichten will – und dies auch ohne Zustimmung der Kommune darf. Denn im Außenbereich sind Masten bis 20 Meter Höhe genehmigungsfrei, sofern sie den rechtlichen Vorgaben entsprechen und der Grundstückseigentümer zustimmt.

