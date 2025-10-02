Telekom will 20 Meter hohen Funkmast auf eine Wiese bei Oberstdorf stellen

Die grünen, unverbauten Wiesen rund um Oberstdorf gelten als Aushängeschild der Marktgemeinde. Umso größer ist der Unmut, seit bekannt wurde, dass die Telekom im südlichen Ösch einen 20 Meter hohen Mobilfunkmast errichten will – und dies auch ohne Zustimmung der Kommune darf. Denn im Außenbereich sind Masten bis 20 Meter Höhe genehmigungsfrei, sofern sie den rechtlichen Vorgaben entsprechen und der Grundstückseigentümer zustimmt.
„Verschandelt das Ortsbild“
