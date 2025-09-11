Wie konnte es so weit kommen? Tierheim Immenstadt rettet 30 verwahrloste Katzen von Bauernhöfen im Oberallgäu

Insgesamt 30 Katzen und Katzenbabys nimmt das Immenstädter Tierheim auf. Die schwer kranken Tiere lebten auf zwei Bauernhöfen. Jetzt hoffen die Retter auf Spenden.