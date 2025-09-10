Tierheim Immenstadt rettet 30 verwahrloste Katzen von Bauernhöfen im Oberallgäu

„Wir sind an der Grenze unserer Kapazitäten“, sagt Iris Thalhofer, Leiterin des Tierheims in Immenstadt. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Tierheims rund 30 Katzen aufgenommen. Dabei handle es sich sowohl um Babykatzen als auch um erwachsene Tiere. Das Schlimme: „Die Tiere sind teilweise schwer erkrankt. Sie sind stark verwurmt, haben Flöhe und sind teilweise unterernährt.“
Wie konnte es so weit kommen?
