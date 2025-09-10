Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Tierheim Immenstadt rettet 30 Katzen: Spenden dringend benötigt für kranke Tiere

Wie konnte es so weit kommen?

Tierheim Immenstadt rettet 30 verwahrloste Katzen von Bauernhöfen im Oberallgäu

Insgesamt 30 Katzen und Kitten nimmt das Immenstädter Tierheim auf. Die schwer kranken Tiere lebten auf zwei Bauernhöfen. Jetzt hoffen die Retter auf Spenden.
Von Benjamin Liß
    • |
    • |
    • |
    Insgesamt 30 Katzen hat das Tierheim Immenstadt gerettet.
    Insgesamt 30 Katzen hat das Tierheim Immenstadt gerettet. Foto: Tierheim Immenstadt

    „Wir sind an der Grenze unserer Kapazitäten“, sagt Iris Thalhofer, Leiterin des Tierheims in Immenstadt. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Tierheims rund 30 Katzen aufgenommen. Dabei handle es sich sowohl um Babykatzen als auch um erwachsene Tiere. Das Schlimme: „Die Tiere sind teilweise schwer erkrankt. Sie sind stark verwurmt, haben Flöhe und sind teilweise unterernährt.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden