Tipps fürs Wandern bei über 30 Grad im Oberallgäu – Bernd Zehetleitner informiert

„Es soll ja noch Spaß machen“

Wandern bei über 30 Grad? Oberallgäuer Bergführer gibt die wichtigsten Tipps

Bei Hitze in die Berge zu gehen, kann unter Umständen gefährlich werden. Ein Experte erklärt, worauf Wanderer besonders achten sollten und gibt Tourentipps.
Von Luke Maguire
    Bei Wanderungen ist es immer ratsam, genügend zu trinken.
    Bei Wanderungen ist es immer ratsam, genügend zu trinken. Foto: Franziska Gabbert, dpa (Symbolbild)

    Die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke, die Freibäder sind rappelvoll und auf dem Iller-Rad-Weg reiht sich Fahrrad an Fahrrad: Der Sommer ist da. Die Leute zieht es nach draußen – und in die Berge. „Daheimbleiben ist meistens die schlechteste Wahl“, sagt Bernd Zehetleitner. Dennoch will der Leiter der Bergschule Oberallgäu die Wanderer dafür sensibilisieren, wie sie sich am besten bei einer Bergtour bei Hitze verhalten, um wieder heil unten anzukommen.

