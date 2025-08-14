Wandern bei über 30 Grad? Oberallgäuer Bergführer gibt die wichtigsten Tipps

Die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke, die Freibäder sind rappelvoll und auf dem Iller-Rad-Weg reiht sich Fahrrad an Fahrrad: Der Sommer ist da. Die Leute zieht es nach draußen – und in die Berge. „Daheimbleiben ist meistens die schlechteste Wahl“, sagt Bernd Zehetleitner. Dennoch will der Leiter der Bergschule Oberallgäu die Wanderer dafür sensibilisieren, wie sie sich am besten bei einer Bergtour bei Hitze verhalten, um wieder heil unten anzukommen.
„Es soll ja noch Spaß machen“
