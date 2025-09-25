Icon Menü
Sonthofen

Trauerspende an das Kinderhospiz

Tochter sammelt im Sinne ihrer verstorbenen Mutter aus Sonthofen Geld für Hospizarbeit in Bad Grönenbach.
Von Holger Mock für Kinderhospiz im Allgäu
    Ingrid Ohgke (rechts) übergab gemeinsam mit Ulrike Krebber eine Spende anlässlich des Todes ihrer Mutter an Holger Mock vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.
    Ingrid Ohgke (rechts) übergab gemeinsam mit Ulrike Krebber eine Spende anlässlich des Todes ihrer Mutter an Holger Mock vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Foto: Martina Wersig

    Helga Ohgke aus Sonthofen hat seit vielen Jahren immer wieder für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Im Juli ist sie verstorben. Ihre Tochter Ingrid Ohgke hat die Beerdigung zum Anlass genommen, über die Traueranzeige für das Kinderhospiz Spenden zu sammeln. In einem Spenden-Sparschwein aus Keramik, das Helga Ohgke vor einigen Jahren extra hatte anfertigen lassen, brachte Ingrid Ohgke zusammen mit Nichte Ulrike Krebber die Spende in Höhe von 1500,01 Euro zum Kinderhospiz. „Wir sehen das als Wertschätzung der großartigen Arbeit, die das Kinderhospiz leistet, und wir wollen, ganz im Sinne meiner Mutter, dass die betroffenen Familien auch weiterhin unterstützt werden“, so Ingrid Ohgke bei der Spendenübergabe. Holger Mock vom Kinderhospiz bedankte sich herzlich für die Treue, die die Tochter mit dieser Spende über den Tod der Mutter hinaus fortsetzt.

