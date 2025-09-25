Trauerspende an das Kinderhospiz

Helga Ohgke aus Sonthofen hat seit vielen Jahren immer wieder für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Im Juli ist sie verstorben. Ihre Tochter Ingrid Ohgke hat die Beerdigung zum Anlass genommen, über die Traueranzeige für das Kinderhospiz Spenden zu sammeln. In einem Spenden-Sparschwein aus Keramik, das Helga Ohgke vor einigen Jahren extra hatte anfertigen lassen, brachte Ingrid Ohgke zusammen mit Nichte Ulrike Krebber die Spende in Höhe von 1500,01 Euro zum Kinderhospiz. „Wir sehen das als Wertschätzung der großartigen Arbeit, die das Kinderhospiz leistet, und wir wollen, ganz im Sinne meiner Mutter, dass die betroffenen Familien auch weiterhin unterstützt werden“, so Ingrid Ohgke bei der Spendenübergabe. Holger Mock vom Kinderhospiz bedankte sich herzlich für die Treue, die die Tochter mit dieser Spende über den Tod der Mutter hinaus fortsetzt.

