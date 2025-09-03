Toggo Tour von TV-Sender Super RTL kommt ins Allgäu - das erwartet die Kinder

An Spielstationen und bei zahlreichen Mitmachaktionen können sich Kinder am Samstag, 6. September, und Sonntag, 7. September, in Sonthofen austoben. Die Toggo Tour vom Fernsehsender Super RTL macht Station in der Kreisstadt. Dabei verwandelt sich der Oberallgäuer Platz in eine große Erlebniswelt für Familien.

Toggo-Tour in Sonthofen: Mit Paw Patrol auf Rettungsmission

Kinder können beim „Buzzer-Run“ ihre Schnelligkeit testen und SpongeBob Schwammkopf fördert mit dem „Quallen-Run“ spielerisch das Umweltbewusstsein. Sportliche Herausforderungen bietet die NFL mit zwei Spielstationen rund um American Football. Beim „Skateboard-Wahnsinn“ dreht sich alles um Geschick und Balance.

Außerdem wartet Peppas neues Spielhaus auf die Kinder. In der Paw Patrol-Zentrale können sie auf Rettungsmission gehen und „Rubble & Crew“ laden zum Bauen ein. Peppa, die Paw Patrol, SpongeBob Schwammkopf und Toggolino stehen auch für Fotos bereit.

BMX-Tricks und Gaming bei der Toggo Tour im Allgäu

Auf der Bühne führen die Toggo-Gesichter Kati und Alexander Kumpf durch die Show. Die Band Honigkuchenpferde und die Sängerin Julia Meladin treten auf. Das Duo Micar und Jash zeigt, wie man selbst zum DJ werden kann. Mit seinen BMX-Tricks sorgt Chris Böhm für Unterhaltung, der „D!‘s Dance Club“ heizt dem Publikum ein und Juki und Pachuco von Toggo GG zocken mit den Kindern.

Zudem gibt es interaktive Rätsel und eine Verlosung. Das Programm geht jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen unter anderem auf dem Marktanger zur Verfügung.