Traktor-Gerätespritze senkt sich auf Kreuzung in Sonthofen und trifft Auto - Totalschaden

Ein Traktor hat am Dienstagabend, 26.8.2025, in Sonthofen zwei Autos beschädigt. Ursache war die sogenannte Ampferspritze, die sich auf einer Kreuzung plötzlich gesenkt hatte.

Ein Traktorfahrer war nach Angaben der Sonthofer Polizei am Dienstag, 26.8.2025, mit Anhänger von Burgberg (Oberallgäu) über Sonthofen in Richtung Blaichach unterwegs. Er bog auf die Brüchlekreuzung in Sonthofen ein.

Sonthofen: Gerätespritze von Traktor senkt sich und beschädigt zwei Autos

Beim Abbiegen senkte sich auf einmal der linke Flügel der Ampferspritze des landwirtschaftlichen Geräts am Traktor. Dieses wird in der Landwirtschaft eingesetzt, um Ampferpflanzen zu bekämpfen, und muss im öffentlichen Straßenverkehr am Traktor in entsprechender Höhe festgestellt werden.

Beim Senken der Gerätespritze wurden zwei Pkw getroffen. Der eine wurde total beschädigt, der andere leicht. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Traktor-Unfall in Sonthofen: Auto mit Totalschaden

Bei dem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 26.8.2025, in Sonthofen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt und will unter anderem herausfinden, warum sich die Ampferspritze am Traktor plötzlich gesenkt hatte.

Eine Ampferspritze zerstäubt wie andere Pflanzengeräte Flüssigkeiten und verteilt sie auf Pflanzen oder auf dem Boden. Es wird etwa im Ackerbau, Gartenbau, Obst- und Weinanbau eingesetzt. Je nach Anwendung arbeiten Landwirte damit mit Spritzdüsen, Drücken und Geschwindigkeiten.

