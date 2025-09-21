Großes Viehscheid-Finale im Oberallgäu: Tausende Rinder kehrten bei Bilderbuch-Wetter nach Hause zurück

Bei traumhaftem Wetter fand am dritten Wochenende im September 2025 das große Viehscheid-Finale im Oberallgäu statt. Mehrere tausend Rinder kehrten bei den Scheiden in Immenstadt, Obermaiselstein, Missen und Untermaiselstein nach dem Alpsommer zu ihren Besitzern zurück. Überall säumten zahlreiche Besucher den Weg der Tiere und genossen die Feiern rund um das Brauchtums-Event. Ein kleiner Viehscheid steht aber noch aus.

Sibylle Mettler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis