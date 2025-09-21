Icon Menü
Traumhaftes Viehscheid-Finale im Oberallgäu: Rinder kehren zurück, Hirten und Besucher feiern

Viehscheide im Oberallgäu

Großes Viehscheid-Finale im Oberallgäu: Tausende Rinder kehrten bei Bilderbuch-Wetter nach Hause zurück

In vier Orten bot sich ein buntes Treiben, als Tausende Rinder von den Alpen zurückkehrten. Besucher erlebten Brauchtum, Unterhaltung und besondere Aktionen.
Von Sibylle Mettler und Ralf Lienert
    Die Mittelalpe kam mit 270 Stück Vieh und einem Kranzrind vom Schönbergtal zu Familie Berktold nach Haubenegg bei Obermaiselstein.
    Die Mittelalpe kam mit 270 Stück Vieh und einem Kranzrind vom Schönbergtal zu Familie Berktold nach Haubenegg bei Obermaiselstein. Foto: Ralf Lienert

    Bei traumhaftem Wetter fand am dritten Wochenende im September 2025 das große Viehscheid-Finale im Oberallgäu statt. Mehrere tausend Rinder kehrten bei den Scheiden in Immenstadt, Obermaiselstein, Missen und Untermaiselstein nach dem Alpsommer zu ihren Besitzern zurück. Überall säumten zahlreiche Besucher den Weg der Tiere und genossen die Feiern rund um das Brauchtums-Event. Ein kleiner Viehscheid steht aber noch aus.

