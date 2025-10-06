Das dritte Jahr im Container: Direktorin der Volksschule Mittelberg sieht keine Perspetive

Der Boden knarzt bei jedem Schritt. Die Stimmen sind schon aus einiger Entfernung zu hören. Mehrere Kinder sprechen gleichzeitig. Im Raum angekommen, versteht man kaum etwas. „Vieles wackelt auch, wenn wir uns bewegen“, sagt die Klassenlehrerin und zeigt dabei auf den großen Bildschirm im Raum. Sie unterrichtet gerade in einem der drei Container, die nun schon das dritte Schuljahr an der Volksschule Mittelberg stehen.
„Es ist einfach alles zu eng“
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden