Überfüllte Volksschule Mittelberg: Direktorin fordert dringend Lösungen für Containerproblematik

„Es ist einfach alles zu eng“

Das dritte Jahr im Container: Direktorin der Volksschule Mittelberg sieht keine Perspetive

Nach der Zusammenlegung ist die Schule in Mittelberg überfüllt. Container sorgen zwar für Entlastung, doch Schüler und Lehrer hoffen auf eine Veränderung.
Von Luke Maguire
    Ein Teil des Spielplatzes musste wegen der Container weichen. Foto: Luke Maguire

    Der Boden knarzt bei jedem Schritt. Die Stimmen sind schon aus einiger Entfernung zu hören. Mehrere Kinder sprechen gleichzeitig. Im Raum angekommen, versteht man kaum etwas. „Vieles wackelt auch, wenn wir uns bewegen“, sagt die Klassenlehrerin und zeigt dabei auf den großen Bildschirm im Raum. Sie unterrichtet gerade in einem der drei Container, die nun schon das dritte Schuljahr an der Volksschule Mittelberg stehen.

