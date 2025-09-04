Gleich mehrere Unfälle am Riedbergpass - Motorradfahrer schwer verletzt

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat es am Mittwoch auf dem bei Motorradfahrern beliebten Riedbergpass bei Obermaiselstein gegeben. Dabei wurden laut Polizei zwei Motorradfahrer verletzt - einer davon schwer.

Motorradfahrer stoßen am Riedbergpass bei Obermaiselstein zusammen

Der erste Unfall am Riedbergpass trug sich zu, als ein 71-jähriger Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der 71-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der andere Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Zudem war der Riedbergpass für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Zweiter Unfall am Riedbergpass am Mittwoch

Im Verlauf des Mittwochs passierte noch ein weiterer Verkehrsunfall am Riedbergpass. Diesmal stießen zwei entgegenkommende Autos zusammen. Laut Polizei blieben hier alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

