Autofahrer rast zu schnell in eine Kurve – und entgeht nur knapp einer Kollision

Am Donnerstag ist ein Autofahrer auf der B308 bei einem Unfall verletzt worden. Der Mann war nach einem Überholmanöver mit überhöhtem Tempo in eine Kurve eingefahren. Dabei verlor er die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab.

Zu schnell in die Kurve - Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Laut Angaben der Polizei hatte der 21-jährige Autofahrer vor der Mooskurve mehrere Fahrzeuge überholt. Anschließend scherte er ordnungsgemäß wieder ein. Allerdings hatte er wegen des Überholvorgangs ein viel zu hohes Tempo, als er in die Kurve einfuhr.

Der 21-Jährige kam nach links in den Gegenverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine 59-jährige Autofahrerin konnte durch eine Vollbremsung glücklicherweise einen Frontalzusammenstoß noch verhindern.

Auto landet in Wiese - Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Das Fahrzeug des 21-Jährigen landete schließlich in einer angrenzenden Wiese. Der Fahrer wurde der Polizei zufolge bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

