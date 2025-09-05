Icon Menü
Unwetter gestern im Oberallgäu: Ettersbach in Westerhofen überflutet - Kapelle in Sigiswang unter Wasser

Mit Videos

Dammbruch und Kapelle unter Wasser: Hier im Oberallgäu hat das Unwetter besonders gewütet

Steigende Pegelstände, eine brechende Böschung und Wasser in einer frisch renovierten Kapelle: Gewitter und Starkregen richteten im Oberallgäu so einigen Schaden an.
Von Katharina Knoll
    • |
    • |
    • |
    Ofterschwangs Bürgermeister Alois Ried begutachtet den Schaden, den das Wasser in der Kapelle St. Wolfgang in Sigiswang angerichtet hat.
    Ofterschwangs Bürgermeister Alois Ried begutachtet den Schaden, den das Wasser in der Kapelle St. Wolfgang in Sigiswang angerichtet hat. Foto: Benjamin Liss

    Unwetter sorgten am Donnerstagabend für insgesamt 70 Einsätze, berichtet die Integrierte Leitstelle Allgäu (ILS). Das Oberallgäu ist aber mit einem blauen Auge davongekommen. Dort mussten die Feuerwehren zu circa 20 Vorfällen ausrücken, sagt Kreisbrandrat Markus Adler. „Es gab einzelne Einsätze, aber kein großes Cluster.“ In Sonthofen stand beispielsweise die Unterführung am Milchwerk unter Wasser. Adlers Fazit: „Es war relativ unspektakulär.“

