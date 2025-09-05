Dammbruch und Kapelle unter Wasser: Hier im Oberallgäu hat das Unwetter besonders gewütet

Unwetter sorgten am Donnerstagabend für insgesamt 70 Einsätze, berichtet die Integrierte Leitstelle Allgäu (ILS). Das Oberallgäu ist aber mit einem blauen Auge davongekommen. Dort mussten die Feuerwehren zu circa 20 Vorfällen ausrücken, sagt Kreisbrandrat Markus Adler. „Es gab einzelne Einsätze, aber kein großes Cluster.“ In Sonthofen stand beispielsweise die Unterführung am Milchwerk unter Wasser. Adlers Fazit: „Es war relativ unspektakulär.“
Mit Videos
