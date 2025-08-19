Polizei findet Vermissten aus dem Landkreis Esslingen in den Allgäuer Alpen

Die Polizei hat den 67-Jährigen, der seit Mittwoch an der Höfats in den Allgäuer Alpen vermisst worden war, gefunden. Der Mann ist tot. Die Beamten entdeckten die Leiche des Vermissten in unwegsamen, hochalpinen Gelände. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor.

Die Retter hatten mit Hubschrauber, Drohnen und Bodenteams nach dem Bergsteiger aus Beuren (Landkreis Esslingen) gesucht. Bis zum Montag, 18.8.2025, hatten die Einsatzkräfte lediglich das versperrte E-Bike des Vermissten im Alpgebiet der Dietersbachalpe gefunden. Nun aber fanden Polizisten den 67-Jährigen tot in hochalpinem Gelände.

Der Bereich an der 2258 Meter hohen Höfats mit ihren steilen Graswänden gilt als bergsteigerisch anspruchsvoll.

Bergwacht Oberstdorf: 13 Einsätze in einer Woche

Die Vermisstensuche war einer der insgesamt 13 Einsätzen, zu denen die Bergwacht Oberstdorf in der vergangenen Woche ausgerückt ist. Dabei hatten es die Bergretter unter anderem mit einem Blitzeinschlag, mehreren Abstürzen und einer Vermisstensuche zu tun. Außerdem gab es mehrere Einsätze mit dem Hubschrauber.

Am Nebelhorn bei Oberstdorf stürzten nach Angaben der Bergwacht zwei Menschen mit einem Tandem-Gleitschirm ab. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Blitz schlägt am Waltenberger Haus bei Oberstdorf ein

Ferner hatten es die Retter in dieser Woche mit mehreren Sprunggelenks- und Knieverletzungen in alpinem Gelände zu tun - unter anderem am Biberkopf, an der Kempter Hütte und am Kleinen Gund.

Am Waltenberger Haus bei Oberstdorf schlug ein Blitz ein. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Auch hier kam ein Hubschrauber zum Einsatz.

Kreislauf-Kollaps an der Breitachklamm in Oberstdorf

Die Bergwachtet listet darüber hinaus mehrere sogenannte Bodenrettungen auf, wie den Einsart nach einem Kreislaufkollaps an der Breitachklamm mit Gebirgstrage. Oder mehrere Schwäche- und Erschöpfungsanfälle, unter anderem an der Sölleralpe und an der Schlappoldalpe. Am Rensteg stürzte zudem ein Radfahrer.

Außerdem hatte es die Bergwacht Oberstdorf mit sogenannten besonderen Lagen zu tun: Am Rauheck entpuppte sich eine Signalrakete als genehmigtes Mottofeuer

Wanderin stürzt am Entschenkopf ab und fängt sich

Am Entschenkopf bei Oberstdorf stürzte eine Wanderin gefährlich ab. Die Frau konnte sich allerdings noch an einer Wand fangen und wurde nur leicht verletzt.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner : 9279 (31.12.2024)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze , Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de