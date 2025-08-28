Blitzeinschlag bei der Bahn sorgt für massive Verspätungen zwischen Immenstadt und Oberstdorf

Ein Unwetter sorgte Mittwochabend für massive Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Oberstdorf und Immenstadt. Beim Blick auf die Informationsmonitore sahen Reisende, wie sich die Abfahrtszeiten zwischen Immenstadt und Oberstdorf ab 20.30 Uhr zunehmend verzögerten. „Witterungsbedingte Störung“, war zunächst in der App der Deutschen Bahn zu lesen, bevor ab etwa 21 Uhr eine Reparatur nach Blitzeinschlag gemeldet wurde.
Gewitter am Mittwochabend
