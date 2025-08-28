Icon Menü
Verspätung bei der Bahn: Blitzeinschlag sorgt für massive Störung im südlichen Allgäu

Gewitter am Mittwochabend

Blitzeinschlag bei der Bahn sorgt für massive Verspätungen zwischen Immenstadt und Oberstdorf

Am Mittwochabend ging nichts mehr auf der Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf. Züge verlassen Bahnhöfe mit teils massiver Verspätung.
Von Lukas Herr
    • |
    • |
    • |
    Ein Blitzeinschlag sorgte am Mittwochabend für massive Einschränkungen bei der Deutschen Bahn im Oberallgäu.
    Ein Blitzeinschlag sorgte am Mittwochabend für massive Einschränkungen bei der Deutschen Bahn im Oberallgäu. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Ein Unwetter sorgte Mittwochabend für massive Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Oberstdorf und Immenstadt. Beim Blick auf die Informationsmonitore sahen Reisende, wie sich die Abfahrtszeiten zwischen Immenstadt und Oberstdorf ab 20.30 Uhr zunehmend verzögerten. „Witterungsbedingte Störung“, war zunächst in der App der Deutschen Bahn zu lesen, bevor ab etwa 21 Uhr eine Reparatur nach Blitzeinschlag gemeldet wurde.

