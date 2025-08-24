„Relativ abgemagert“: Urlauber verständigen aus Sorge um Pferde Veterinäramt

Sorgen um mehrere Pferde machten sich Urlauber, als sie bei einer Wanderung nahe Oberstaufen an deren Koppeln vorbeikamen. Diese seien „vollkommen abgeweidet“ und von einem Wetterschutz fehle jede Spur, schreiben die „Freunde des Allgäus“ in einem anonymen Brief. „Einige dieser Pferde erscheinen uns relativ abgemagert.“

Veterinäramt überprüft Pferdehaltung in Oberstaufen

Die Urlauber entdeckten zwar einen Stall, doch die Boxen seien ihrer Meinung nach viel zu klein. „Die Pferde haben keine Chance, sich hinzulegen.“ Verstoßen die Halter damit gegen den Tierschutz oder ist das alles doch regelkonform? Das sollte nun das Veterinäramt überprüfen. Denn einfach wegschauen wollten die Urlauber nicht, wie sie erklärten.

Nachdem ihr Schreiben beim Landratsamt Oberallgäu eingegangen war, schauten sich Mitarbeiter des Veterinäramts umgehend die Situation vor Ort an, informiert das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion. „Eine umfassende Kontrolle hat allerdings keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ergeben.“ Die Sprecherin fügt hinzu: „Dabei möchten wir betonen, dass Tierschutz gesetzlich klar definiert ist und nicht subjektiv von Außenstehenden bewertet werden kann.“

Tierschutzverstöße befürchtet: So sollte man vorgehen

Wie sollte man also vorgehen, wenn man entsprechende Befürchtungen hegt? Zunächst das Gespräch mit den Haltern suchen, rät das Landratsamt. „Bei ernstzunehmenden Hinweisen empfiehlt es sich, diese direkt an das Veterinäramt weiterzuleiten, damit eine Prüfung erfolgen kann.“