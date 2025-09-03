Versuchter Fahrraddiebstahl in Sonthofen: Zeugen stoppen Täter bei Flucht

In Sonthofen wollten am Dienstag, 2.9.2025, zwei Jugendliche Fahrräder am Bahnhof stehlen. Als die Diebstahlversuche scheiterten, ergriffen sie die Flucht. Dabei haben sie jedoch nicht mit den Zeugen des Vorfalls gerechnet.

Diebstahlversuch am Bahnhof Sonthofen: Zeugen schnappen Täter

Der Polizei zufolge hatten die beiden Jugendlichen gegen 21.05 Uhr versucht, am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Sonthofen mehrere Fahrräder zu stehlen. Zeugen, die auf dem Parkplatz waren, konnten einen der beiden Täter stellen. Der Andere konnte zunächst fliehen.

Fahrräder bei Diebstahlversuch beschädigt

Polizeibeamte konnten den zweiten Täter später aufspüren. Die beiden Jugendlichen hatten bei ihrem Diebstahlversuch mehrere Fahrräder beschädigt.

Die Polizei bittet daher Fahrradbesitzer, die ihr Rad am Bahnhof in Sonthofen abgestellt hatten, sich bei der Polizei Sonthofen zu melden, falls sie Beschädigungen entdeckt haben.

