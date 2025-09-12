Dieser Viehscheid zählt zu den spektakulärsten im Allgäu – und ist bereits am Samstag

Der Viehscheid in Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu zählt zu den Höhepunkten unter den Alpabtrieben in der Region. Begleitet von den Hirtinnen und Hirten kommen etwa 1000 Rinder zum Ende des Almsommers in den Ort zurück.

Tausende von Besucherinnen und Besuchern empfangen am Samstag, 13. September 2025, die Herden vor dem Festzelt am Nordic Zentrum im Ried (hinter dem Funktionsgebäude).

Steckbrief: Viehscheid 2025 in Oberstdorf

Name: Viehscheid Oberstdorf

Ort: 87561 Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu)

Termin: Samstag, 13. September 2025 ab 9 Uhr

Besonderheit: Der Viehscheid in Oberstdorf zählt zu den ältesten und größten in Deutschland.

Wann ist Viehscheid 2025 in Oberstdorf?

Der Viehscheid 2025 in Oberstdorf findet am Samstag, 13. September, statt. Er ist zwei Tage nach dem Viehscheid im Nachbarort Bad Hindelang angesetzt. Ab etwa 9 bis 9.30 Uhr treffen die ersten Viehherden ein. Beteiligt am Viehscheid sind traditionell diese Alpen:

Bierenwang

Taufersberg

Haldenwang

Rappenalpe

Biberalpe

Der Viehscheid Oberstdorf ist ein Erlebnis. Foto: Ralf Lienert

Wie läuft der Viehscheid 2025 in Oberstdorf ab?

Die Schaulustigen empfangen die Heimkehrer vor dem Festzelt am Nordic Zentrum im Ried (hinter dem Funktionsgebäude), wie die Gemeinde Oberstdorf mitteilt. Im Ried könnten Besucher „einen guten Blick auf den Scheidplatz werfen, wo die Tiere sortiert, aufgerufen und ihren Besitzern zurückgegeben werden.“ Danach wird im Festzelt gefeiert - bei Blasmusik, Bier in Maßkrügen und Scheidwurst.

Mit den Scheidschellen um den Hals kehren die Rinder zurück. Foto: Ralf Lienert

Wo kann ich in Oberstdorf parken?

Aufgrund des traditionell großen Andrangs empfiehlt die Gemeinde die Anreise mit dem ÖPNV nach Oberstdorf. Ab dem Busbahnhof im Ort fahren Pendelbusse zum Scheidplatz. Der Fußweg ab Busbahnhof im Ortszentrum bis zum Viehscheid beträgt ca. 45 Minuten. Direkt am Nordic Zentrum gibt es begrenzt Parkmöglichkeiten. Als beste Parkmöglichkeiten gelten in Oberstdorf P 2 und 3 am Ortseingang & Nähe Busbahnhof.

Achtung Wanderer: Wegen des Viehscheids fährt der Linienbus 7 am 13. September von 6.50 bis 13 Uhr nur bis Renksteg - und nicht bis zu dene Haltestellen Skiflugschanze, Fellhornbahn, Birgsau und Eschbach.

Wie komme ich am besten zum Viehscheid in Oberstdorf?

Die Anreise mit dem ÖPNV bis zum Busbahnhof Oberstdorf macht definitiv Sinn und erspart die lästige Parkplatzsuche. Ab Busbahnhof empfiehlt sich bei schönem Wetter ein Spaziergang zum Scheidplatz. Dauer: Etwa eine Dreiviertelstunde. Alternativ bringen Shuttlebusse die Besucher ans Viehscheid-Ziel.

Was ist am Almabtrieb in Oberstdorf so besonders?

Wenn der Klang der großen Viehscheid-Schellen der nahenden Rinder vom Berg erklingt, bekommen viele Besucher Gänsehaut. Die Schellen werden nur an diesem besonderen Tag angelegt. Festlich geschmückt sind sowohl die Hirtinnen und Hirten als auch die Kranzrinder. Sie signalisieren, dass die Alpsaison erfolgreich verlief. Wann der erste Viehscheid in Oberstdorf stattfand, ist unklar. In jedem Fall zählt er zu den ältesten Almabtrieben in Deutschland. Diese Tradition ist spür- und erlebbar.

Wo kann ich in Oberstdorf übernachten?

Oberstdorf ist der größte Tourismusort im Allgäu. Endsprechend viele Möglichkeiten in verschiedenen Preisklassen gibt es. Zum Viehscheid in Oberstdorf empfiehlt es sich im Voraus zu buchen. Näheres gibt es bei Tourismus Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, Telefon: 08322/700-0.

