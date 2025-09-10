Icon Menü
Von der Depression zum Ultraradsportler im Allgäu: Die Wandlung des Florian Wessler

Radsport-Influencer

Auf zwei Reifen aus der Lebenskrise: Wie dieser Oberallgäuer auf dem Rennrad sein Glück fand

Psychische Probleme und Übergewicht: Florian Wessler war in der Krise, als er aufs Fahrrad stieg. Jetzt zeigt er auf Instagram seinen Weg zum Ultra-Radsportler.
Von Lukas Herr
    Der Radsport gab Florian Wessler eine Aufgabe: 2016 war er in einer tiefen Krise; 2026 will er sich für das Race Across America qualifizieren. Foto: Wessler

    „Früher waren 20 Kilometer eine unvorstellbare Distanz auf dem Fahrrad für mich“, erzählt Florian Wessler. Doch jetzt möchte derselbe Mann nächstes Jahr um die Spitze beim Race Across Germany fahren.

