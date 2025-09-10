Radsport-Influencer Auf zwei Reifen aus der Lebenskrise: Wie dieser Oberallgäuer auf dem Rennrad sein Glück fand

Psychische Probleme und Übergewicht: Florian Wessler war in der Krise, als er aufs Fahrrad stieg. Jetzt zeigt er auf Instagram seinen Weg zum Ultra-Radsportler.