Wanderer planen ihre Route bei Oberstdorf mit ChatGPT – und müssen gerettet werden

Um den Gipfel des Schmalhorns in den Allgäuer Alpen südlich von Oberstdorf zu erreichen, starten Wanderer normalerweise von Einödsbach, westlich vom Schmalhorn, über den ausgewiesenen Wanderweg. Doch vergangene Woche hatten zwei Wanderer andere Pläne.

Mithilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT ließen sie sich eine Route zum Gipfel erstellen, die sie in unwegsames Gelände führte. Knapp 100 Meter unterhalb des Gipfels rettete die Bergwacht Oberstdorf die Wanderer schließlich.

Bergwacht Oberstdorf findet Wanderer am Schmalhorn

Zunächst führte die von ChatGPT vorgeschlagene Route die Wanderer von der Spielmannsau, östlich vom Schmalhorn, den Berg hinauf, sagt David Lacher von der Bergwacht Oberstdorf: „Da gibt es eigentlich keinen Weg. Nur einen alten Jägersteig, der über mehrere Gräben führt.“

Die verirrten Wanderer setzten schließlich selbst den Notruf ab. Lacher und seine Kollegen fanden die zwei Wanderer kurz darauf unterhalb des Gipfels – einer der beiden hatte laut Bergwacht eine Panikattacke und hyperventilierte.

Für die Bergwacht Oberstdorf war es der erste Einsatz dieser Art. Bislang habe sie noch nicht ausrücken müssen, weil Wanderer ihre Route über ChatGPT planten und nicht mehr weiter kamen, sagt Lacher. Er habe nach dem Einsatz mit seinen Kollegen selbst versucht, eine Route aufs Schmalhorn mit ChatGPT zu planen: „Wir fanden das faszinierend und wollten es auch mal selbst ausprobieren.“ Die erste vorgeschlagene Route sei die ausgewiesene von Einödsbach aus gewesen. „Aber der zweite Vorschlag war tatsächlich die Route, wo wir vorher die Wanderer gefunden haben.“ Fünf Tools für eine sichere, digitale Wanderplanung stellen wir Ihnen hier vor.

Wander-Tour mit ChatGPT planen: Das sagt die Bergwacht dazu

Lacher rät Wanderern dringlichst davon ab, Routen für Wanderwege mithilfe von ChatGPT zu planen: „In den Bergen hat das nichts verloren.“ Schließlich könne man nicht wissen, woher die KI ihre Informationen hat. „Das kann eine Route von einem einheimischen Trailläufer sein, die seit Jahren irgendwo im Internet schlummert“, sagt der Bergretter. Zwar könne die KI dabei helfen, Ideen zu sammeln, aber insbesondere Urlauber und Menschen, die sich in der Region nicht gut auskennen, sollten sich bei der Tourenplanung auf übliche Wanderkarten und den Deutschen Alpenverein verlassen.

Für die Wanderer am Schmalhorn ging ihr Abenteuer mit ChatGPT letztlich doch noch gut aus. Die Bergwacht Oberstdorf holte sie mit dem Hubschrauber vom Berg. Ins Krankenhaus kamen die Wanderer nicht. Sie wurden ambulant versorgt.

