Was sich alles in der „Südlichen“ in Sonthofen entdecken lässt

Jahresausstellung der Künstler

Lebensfreude und Skepsis: So spannend ist ein Rundgang durch „Die Südliche“

Die über 220 Werke in der „Südlichen“ spiegeln auf vielfältige Weise Leben und Zeitgeschehen. Was sich bei einem Rundgang in Sonthofen alles entdecken lässt.
Von Klaus Schmidt
    „Aufblühen“: Skulptur von Elke Wieland, zu sehen in der „Südlichen“ in der Stadthausgalerie in Sonthofen.
    „Aufblühen“: Skulptur von Elke Wieland, zu sehen in der „Südlichen“ in der Stadthausgalerie in Sonthofen. Foto: Ralf Lienert

    Es ist ein „skeptischer Blick“, den die Frau dem Besucher zuwirft. So heißt zumindest das ausdrucksstrake Frauenportrait von Monika Herlein, das eine Nische in dem zentralen Ausstellungsraum der Sonthofer Stadthausgalerie schmückt. Was wird die Zukunft bringen? Drei weitere Frauenbildnisse vervollständigen den Beitrag der Waltenhofener Malerin zu dieser „Südlichen“, der Jahresausstellung der Künstlerinnen und Künstler des Landkreises Oberallgäu und des angrenzenden Vorarlberger Kleinwalsertales.

