„Weltenwanderer“ Richard W. Allgaier präsentiert spannende Kunst in Fischen

Vielseitiger Künstler

„Auf zu neuen Horizonten“: Ein „Weltenwanderer“ zeigt spannende Kunst in Fischen

Die Ausstellung "Weltenwanderer" von Richard W. Allgaier lenkt in Fischen den Blick auf die alten Kulturen Afrikas, die den Künstler inspiriert haben.
Von Klaus Schmidt
    Sechse schieben ein Boot: Die Bronzeskulptur "Auf zu neuen Horizonten" ist eines der Werke, die der vielseitige Künstler Richard W. Allgaier in seiner Ausstellung Weltenwanderer" im Kurhaus in Fischen zeigt.
    Sechse schieben ein Boot: Die Bronzeskulptur "Auf zu neuen Horizonten" ist eines der Werke, die der vielseitige Künstler Richard W. Allgaier in seiner Ausstellung Weltenwanderer" im Kurhaus in Fischen zeigt. Foto: Klaus Schmidt

    Ein Band scheint sie alle zu einen, jene Menschen, die eine Kugel bilden: Stehende, Stürzende, Stützende, … „Mutter Erde“ hat Richard W. Allgaier jene Skulptur genannt, die derzeit die Besucher im Foyer des Kurhauses Fiskina in Fischen empfängt und auf die Ausstellung des Künstlers im ersten Stock verweist. Die „Mutter Erde“ wächst dabei wie eine Wucherung aus einem Baumstamm, scheint Bestandteil eines größeren Systems und besteht selbst aus Strukturen, die sehr verschieden sind, wie die Menschen, die sich zum Ball formen.

