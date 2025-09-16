„Auf zu neuen Horizonten“: Ein „Weltenwanderer“ zeigt spannende Kunst in Fischen

Ein Band scheint sie alle zu einen, jene Menschen, die eine Kugel bilden: Stehende, Stürzende, Stützende, … „Mutter Erde“ hat Richard W. Allgaier jene Skulptur genannt, die derzeit die Besucher im Foyer des Kurhauses Fiskina in Fischen empfängt und auf die Ausstellung des Künstlers im ersten Stock verweist. Die „Mutter Erde“ wächst dabei wie eine Wucherung aus einem Baumstamm, scheint Bestandteil eines größeren Systems und besteht selbst aus Strukturen, die sehr verschieden sind, wie die Menschen, die sich zum Ball formen.

