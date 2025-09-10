Kreativer Mix mit fetter Party: Eindrücke von den Oberstdorfer Kleinkunsttagen

Nicht zu überhören ist die 13. Auflage der Kleinkunsttage Oberstdorf! Die Schallwellen der Soundmaschinen des „Loisach Marci“ schwappen kraftvoll weit über das Oberstdorf-Haus. Drinnen seine Ansage: „Es gibt nur uns. Jetzt ist Party.“ Hämmernde Bässe, archaisch anmutende Melodiezugabe - in Lautstärke, die Muskeln und Organe zum Vibrieren bringt. Fette Party für die meisten, die, stimuliert von den druckvollen Beats sich mitreißen lassen. Ein paar Festivalgäste auf Rückzug. Verständlich: Techno metallisch knall-hart, lärmend-laut. Rhythmusorientierte Klänge im Vierviertel-Takt. Sitzen geht da kaum, also ab auf die Tanzfläche.
Kleines Festival kommt gut an
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden