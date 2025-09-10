Icon Menü
Wie die Oberstdorfer Kleinkunsttage für gute Laune bei ihren 1200 Besuchern sorgen

Kleines Festival kommt gut an

Kreativer Mix mit fetter Party: Eindrücke von den Oberstdorfer Kleinkunsttagen

Das Oberstdorfer Festival präsentiert Kleinkunst bunt, vielfältig und lebendig. Wie das Programm für gute Laune bei seinen 1200 Besuchern sorgt.
Von Christoph Pfister
    Fette Party: "Loisach Marci" lässt bei den Kleinkunsttagen die Schallwellen von Soundmaschinen und echten Instrumenten wie Alphorn und Mundharmonika über das Oberstdorf-Haus schwappen. Foto: Christoph Pfister

    Nicht zu überhören ist die 13. Auflage der Kleinkunsttage Oberstdorf! Die Schallwellen der Soundmaschinen des „Loisach Marci“ schwappen kraftvoll weit über das Oberstdorf-Haus. Drinnen seine Ansage: „Es gibt nur uns. Jetzt ist Party.“ Hämmernde Bässe, archaisch anmutende Melodiezugabe - in Lautstärke, die Muskeln und Organe zum Vibrieren bringt. Fette Party für die meisten, die, stimuliert von den druckvollen Beats sich mitreißen lassen. Ein paar Festivalgäste auf Rückzug. Verständlich: Techno metallisch knall-hart, lärmend-laut. Rhythmusorientierte Klänge im Vierviertel-Takt. Sitzen geht da kaum, also ab auf die Tanzfläche.

