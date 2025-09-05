Neues Stadtquartier im Anmarsch: Hintergründe zum Mega-Bauvorhaben im Herzen Immenstadts

Ganze Arbeit leisten die Abrissbagger auf dem früheren Areal der Druckerei Eberl im Herzen Immenstadts. Binnen weniger Wochen wurden bereits große Teile des ehemaligen Betriebs platt gemacht. Auch die Tage des früheren Wohnhauses am Firmengelände sind gezählt - davon zeugen unter anderem das abgedeckte Dach und ein großes Loch in der Fassade. Bis jedoch die Arbeiter und Maschinen für die künftige Bebauung loslegen, wird es noch ein bisschen dauern.

