Wohnungsbau Immenstadt: Neues Quartier mit 90 Wohnungen, Kita und Gewerbe

90 Wohnungen, Kita und Gewerbe

Neues Stadtquartier im Anmarsch: Hintergründe zum Mega-Bauvorhaben im Herzen Immenstadts

Abrissbagger schaffen in Immenstadt Platz für vier- und fünfgeschossige Wohngebäude mit Solaranlagen und Grünbereichen. Wann wird das Konzept umgesetzt?
Von Ulrich Weigel
    So soll das neue Wohnquartier im Herzen Immenstadts aussehen. Die Hausreihe an der Jahnstraße wird zwischen dem Kirchplatz 6 und der Jahnstraße 4 um ein weiteres Gebäude verlängert. Dahinter entstehen sechs große Neubauten.
    So soll das neue Wohnquartier im Herzen Immenstadts aussehen. Die Hausreihe an der Jahnstraße wird zwischen dem Kirchplatz 6 und der Jahnstraße 4 um ein weiteres Gebäude verlängert. Dahinter entstehen sechs große Neubauten. Foto: FG Architekten

    Ganze Arbeit leisten die Abrissbagger auf dem früheren Areal der Druckerei Eberl im Herzen Immenstadts. Binnen weniger Wochen wurden bereits große Teile des ehemaligen Betriebs platt gemacht. Auch die Tage des früheren Wohnhauses am Firmengelände sind gezählt - davon zeugen unter anderem das abgedeckte Dach und ein großes Loch in der Fassade. Bis jedoch die Arbeiter und Maschinen für die künftige Bebauung loslegen, wird es noch ein bisschen dauern.

