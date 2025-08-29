Icon Menü
ZAK-Wertstoffinseln in Kempten, Oberallgäu und Lindau: Mit Bußgeld und Video gegen Müllsünder vor Ort

Kameras gegen Müllferkel

Videoüberwachung für manche Allgäuer Wertstoffinsel kommt - und das Bußgeld ist happig

Wenn der Plastik- oder Papiercontainer bereits proppenvoll ist, landet so mancher Unrat daneben. „Toll finden wir es nicht, wie der eine oder andere Standort aussieht“, sagt der ZAK-Chef.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Wüste Zustände beim ZAK-Container: Da mache das Müllentsorgen keine Freude, sagt eine Oberallgäuerin.
    Wüste Zustände beim ZAK-Container: Da mache das Müllentsorgen keine Freude, sagt eine Oberallgäuerin. Foto: Neddermeier

    Sie sind super praktisch und doch immer wieder ein Stein des Anstoßes: An zahlreichen Wertstoffinseln können Bürgerinnen und Bürger Altglas, Verpackungsabfall oder Papier wohnortnah entsorgen. Oft liegen die Wertstoffcontainer bequem auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkauf. Doch immer wieder schaut es drumherum ungepflegt und vermüllt aus. Sehr zum Ärger mancher Anwohner und Passanten. Moderne Überwachungstechnik soll jetzt an besonderen Problemstandorten helfen.

