Videoüberwachung für manche Allgäuer Wertstoffinsel kommt - und das Bußgeld ist happig

Sie sind super praktisch und doch immer wieder ein Stein des Anstoßes: An zahlreichen Wertstoffinseln können Bürgerinnen und Bürger Altglas, Verpackungsabfall oder Papier wohnortnah entsorgen. Oft liegen die Wertstoffcontainer bequem auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkauf. Doch immer wieder schaut es drumherum ungepflegt und vermüllt aus. Sehr zum Ärger mancher Anwohner und Passanten. Moderne Überwachungstechnik soll jetzt an besonderen Problemstandorten helfen.
Kameras gegen Müllferkel
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden