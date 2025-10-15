Dieses Lauf-Event auf einer Allgäuer Alpe hat (fast) niemand auf dem Radar

Es war die vierte Auflage - und erneut haben die Favoriten gesiegt. Der Zipfelsalp-Lauf in Bad Hindelang ist bewusst klein und familiär gehalten. Und doch lockt die kleine, aber charmante Laufveranstaltung im Herbst unter den 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jährlich namhafte Athleten. Die Vorjahressieger Marc Dürr, Nationalkader-Athlet und mehrfacher deutscher Meister im Skibergsteigen, und Julia Tannheimer jubelten. Tannheimer erzielte sogar eine neue Bestzeit bei den Damen. 2,8 km und 630 hm waren vom Start am „Prinze Gumpe“ über den „Stieg“ zur Zipfelsalpe zu absolvieren.
Mit Promi-Athleten
