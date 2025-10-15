Icon Menü
Zipfelsalp-Lauf in Bad Hindelang: Ergebnisse, Sieger, Zeiten

Mit Promi-Athleten

Dieses Lauf-Event auf einer Allgäuer Alpe hat (fast) niemand auf dem Radar

Der Zipfelsalp-Lauf schmückt seit 2021 den Oberallgäuer Kalender. Das kleine Event lockt prominente Athleten nach Bad Hindelang, will aber bewusst familiär bleiben.
Von Isabella Hacker, Ronald Maior
    Zipfelsalp-Hirte Max Kotz konnte sich bei der vierten Auflage des Events im Mittelfeld platzieren.
    Zipfelsalp-Hirte Max Kotz konnte sich bei der vierten Auflage des Events im Mittelfeld platzieren. Foto: Isabella Hacker

    Es war die vierte Auflage - und erneut haben die Favoriten gesiegt. Der Zipfelsalp-Lauf in Bad Hindelang ist bewusst klein und familiär gehalten. Und doch lockt die kleine, aber charmante Laufveranstaltung im Herbst unter den 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jährlich namhafte Athleten. Die Vorjahressieger Marc Dürr, Nationalkader-Athlet und mehrfacher deutscher Meister im Skibergsteigen, und Julia Tannheimer jubelten. Tannheimer erzielte sogar eine neue Bestzeit bei den Damen. 2,8 km und 630 hm waren vom Start am „Prinze Gumpe“ über den „Stieg“ zur Zipfelsalpe zu absolvieren.

