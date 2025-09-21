Icon Menü
Zwei Oberallgäuer präsentieren die einmalige Schau „Huimat-Art“ mit außergewöhnlichen Bildern vom alten Allgäu

Einmalige Schau in Birgsau

Der realistische Blick auf die „Huimat“: Zwei Oberallgäuer Tätowierer zeigen ihre „Huimat-Art“ in Oberstdorf

Die beiden Oberallgäuer Daniel Bensmann und Thomas Gärtner wollen an diesem Sonntag in Oberstdorf mit außergewöhnlichen Bildern das alte Allgäu beschwören.
Von Klaus Schmidt
    "Wolfsgrüeb" Gemälde auf Pergament von Daniel Bensmann, zu sehen in der Ausstellung "Huimat-Art" in Birgsau bei Oberstdorf.
    "Wolfsgrüeb" Gemälde auf Pergament von Daniel Bensmann, zu sehen in der Ausstellung "Huimat-Art" in Birgsau bei Oberstdorf. Foto: Daniel Bensmann

    In der Rückschau verklärt sich manches. Doch genau das wollen die beiden Maler und Zeichner nicht, die in einer eintägigen Ausstellung unter dem Motto „Huimat-Art“ das „alte Allgäu“ beschwören. Daniel Bensmann aus Bad Hindelang und Thomas Gärtner aus Sonthofen eint ihr Beruf: Sie arbeiten als Tätowierer. Darüber hinaus eint sie die Liebe zur Natur und das Interesse an Geschichte. Sie pflegen dabei einen unverstellten Blick auf das Leben in Allgäu – auch jenes in früherer Zeit.

