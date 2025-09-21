Einmalige Schau in Birgsau Der realistische Blick auf die „Huimat“: Zwei Oberallgäuer Tätowierer zeigen ihre „Huimat-Art“ in Oberstdorf

Die beiden Oberallgäuer Daniel Bensmann und Thomas Gärtner wollen an diesem Sonntag in Oberstdorf mit außergewöhnlichen Bildern das alte Allgäu beschwören.