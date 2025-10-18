Aufregende Entdeckung am Gardasee: Riesiges Objekt in großer Tiefe aufgespürt – was steckt dahinter?

Ein Forschungsteam hat im Gardasee offenbar eine spektakuläre Entdeckung gemacht: An einer tiefen Stelle wurde durch eine Sonarmessung etwas ausgemacht, das mit einer beträchtlichen Größe auffällt. Die Experten haben bereits eine Vermutung, worum es sich dabei handeln könnte.

Gardasee: Entdeckung in der Tiefe – handelt es sich bei dem Objekt um ein Wrack?

Das Objekt wurde laut bresciaoggi.it bei Unterwasser-Erkundungen entdeckt, die unter anderem mit einem Sonarmessgerät durchgeführt wurden. Einem Bericht von rosenheim24.de ist zu entnehmen, dass es nach bisherigen Sonardaten die Form und Größe eines Schiffs erkennen lässt. Demnach geht das Forschungsteam davon aus, dass es sich um das Wrack eines Kriegsschiffs handeln könnte. Eine offizielle Bestätigung dieser Vermutung steht allerdings noch aus. Die Daten müssten erst von Fachleuten ausgewertet werden. Erst danach soll über einen möglichen Schutzstatus und eine genaue Dokumentation entschieden werden.

Die Entdeckung soll an einer der tiefsten Stellen des Gardasees gemacht worden sein, die sich fernab des Ufers und der Badestellen befinden soll. Touristinnen und Touristen dürften keine Einschränkungen zu spüren bekommen, auch wenn sich der Wrack-Fund bestätigen sollte. Auch die Schifffahrt dürfte nicht beeinträchtigt werden.

Im Gardasee liegen mehrere Wracks von Kriegsschiffen

Am Grund des Gardasees liegen mehrere Wracks. Für das wohl bekannteste wurde gerade erst eine neuerliche Schutz-Kampagne angestoßen, berichtet die italienische Zeitung il Dolomiti. Es handelt sich dabei um eine etwa 30 Meter lange venezianische Galeere, die Anfang des 16. Jahrhunderts zwischen Lazise und Sirmione gesunken sein soll. Das Wrack wurde 1962 entdeckt und wird derzeit untersucht. Nach dem Abschluss der Untersuchungen, der Ende September 2025 erfolgen soll, sollen Schutzmaßnahmen eingeleitet werden, um den Erhalt des Wracks sicherzustellen.

Der Gardasee bringt eine belebte Militärgeschichte mit, die vorwiegend durch die strategische Bedeutung des größten Sees Italiens entstanden ist. Sollte es sich tatsächlich um ein Kriegsschiff handeln, wäre dies historisch plausibel. Auch im Zweiten Weltkrieg fanden am Gardasee Gefechte statt, vor allem in den letzten Kriegstagen. Ende 2012 war laut t-online.de das Wrack eines Amphibienfahrzeugs auf dem Grund des Gardasees gefunden worden, in dem in der Nacht des 29. Aprils auf den 30. April 1945 mindestens 24 US-Soldaten den Tod gefunden hatten. Das Fahrzeug war in der schicksalhaften Nacht auf dem Weg zu einem Haus von Benito Mussolini, der einen Tag zuvor erschossen worden war. In der Vila Feltrinelli in Gargnano soll sich eine Schaltzentrale des italienischen Duce befunden haben. Die Hintergründe des Unglücks konnten bis heute nicht geklärt werden.

