Am Gardasee verbirgt sich ein kulinarisches Juwel, das jetzt in eine der wichtigsten Gourmet-Listen aufgenommen wurde. Das kleine Restaurant am Gardasee begeistert laut der Tester durch moderne Interpretationen klassischer Aromen – und hat es weit nach oben in das Ranking der „World’s 50 Best Restaurants“ geschafft. Um welches Restaurant es sich handelt und was die Besucher erwartet, sollten sie einen der knappen Tische ergattert haben.

Ausgezeichnetes Essen am Gardasee: Dieses Restaurant gehört zu den 20 besten der Welt

Gardone Riviera am Westufer des Gardasees ist eine Gemeinde, die man eher für entspannte Ferien am Wasser kennt – und inzwischen auch für eines der besten Restaurants der Welt. Das Lido 84 hat es 2025 auf der Liste „The World’s 50 Best Restaurants“ bis auf Platz 16 geschafft. Dies teilten die Gastro-Experten auf ihrer Website mit. Auch der Guide Michelin hat das Lido 84 seit Jahren auf dem Zettel: Derzeit führt das Haus einen Stern und zählt somit zu den zuletzt 18 Restaurants am Gardasee mit Michelin-Stern.

Das Restaurant befindet sich am Corso Zanardelli 196 in Fasano del Garda und bietet laut Michelin-Beurteilung einen der schönsten Ausblicke am Gardasee. Hier vereinen der Küchenchef Riccardo Camanini und sein Bruder Giancarlo, der für den Service zuständig ist, höchste Ansprüche an moderne Küche mit italienischer Gastfreundschaft, befinden die Experten vom Guide Michelin.

Demnach soll die Küche des Lido 84 durch eine Mischung aus traditioneller Finesse und innovativen Techniken begeistern. Sie erzähle „antike Aromen“ neu und verwebe sie mit poetischer Kreativität. Das berühmte Cacio e Pepe in der Schweinsblase, das bereits in San Francisco im MoMA ausgestellt war, sei eines der Höhepunkte des Hauses, gibt das Restaurant selbst an.

Weitere Signature-Dishes sind laut der Website:

Risotto mit schwarzem Knoblauch und roten Beeren

Seespaghetti in Butter und Bierhefe

Seeteufel in einer Reduktion aus altem Rum und Honig

Für eine preisliche Einschätzung: Das „Fluctuations”-Menü (7 Gänge) liegt preislich bei 140 Euro und ist das Aushängeschild des Restaurants.

Restaurant vom Gardasee schafft es in die Bestenliste – Was steckt hinter dem Lido 84?

Hinter dem Erfolg des Lido 84 steht Küchenchef Riccardo Camanini, der 1973 in Bergamo geboren wurde. Nach Stationen bei Gualtiero Marchesi in der „Albereta“ und bei Spitzenköchen wie Raymond Blanc und Jean-Louis in Paris eröffnete er laut der Website des Restaurants 2014 gemeinsam mit seinem Bruder Giancarlo das Lido 84 am Gardasee. Nur sechs Monate später wurde das Restaurant bereits mit seinem ersten Michelin‑Stern ausgezeichnet, den es bislang hält.

Die Aufnahme des Lido 84 in die Liste der „World’s 50 Best Restaurants“ bestätigt seinen internationalen Stellenwert. Das Ranking, das seit 2002 durch eine Jury aus über 1000 unabhängigen Food-Experten bestimmt wird, gilt als eines der wichtigsten Barometer der gehobenen Gastronomie. Es richtet den Blick auf Restaurants, die „durch Kreativität, handwerkliche Exzellenz und ein durchdachtes Gesamtkonzept“ überzeugen.

Übrigens: Abseits des Sonnenscheins, der Ausflüge und kulinarischen Highlights sollten Urlauber auf einige Verbote am Gardasee achten - sonst drohen Bußgelder. Auch an den Gefahrenstellen am Gardasee, an denen die meisten Reisenden ertrinken, ist große Vorsicht geboten.