Bekannte Auswanderin „Hasi“ am Gardasee gestorben: So dramatisch waren Anke Leithäusers letzten Wochen

Sie wagte mit Schritt, lebte in der Folge am Gardasee ihren Traum und zog bei der TV-Show „Goodbye Deutschland“ auf Vox viele Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann. Am 1. Juli 2025 ist Anke Leithäuser, die von ihren Fans und Freunden „Hasi“ genannt wurde, in ihrer Wahlheimat gestorben. „Anke Leithäuser, bei euch bekannt als ‚Hasi‘, ist heute Nacht nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben“, teilte Vox am 1. Juli bei Instagram mit. Ein Schock für viele Fans, wie unter anderem in den Kommentaren klar wird. „Hasi“ hatten viele Menschen vor allem wegen ihrer ehrlichen und herzlichen Art ins Herz geschlossen. Nun kommt heraus, wie entkräftet Leithäuser in ihren letzten Wochen war.

Auswanderin „Hasi“ ist tot – sie führte am Gardasee einen Imbiss

Leithäuser war 2008 mit ihrem damaligen Ehemann Dirk nach Italien ausgewandert, wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht. Am Gardasee eröffnete das Ehepaar das „Imbissparadies“, einen Imbisswagen, der bei Einheimischen und Urlauberinnen und Urlaubern schnell wegen des Essens, vor allem wegen der Currywurst, beliebt wurde. Bei ihren Anfängen am Gardasee nahm das Ehepaar Leithäuser das Filmteam von Vox mit. „Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland“, schreibt der private TV-Sender nun bei Instagram.

Nach einigen Jahren in der Wahlheimat am Gardasee verliebte sich Dirk in eine andere Frau. Die Folge: Das Ehepaar trennte sich 2016 nach 35 gemeinsamen Jahren, wie RTL berichtet. Hasi kämpfte in der Folge mit Liebeskummer und ließ die Community von „Goodbye Deutschland“ daran teilhaben. Aus dem Imbisswagen wurde „Hasis Imbissparadies“, bei dem die Auswanderin von ihrer Mutter Gisela unterstützt wurde. Ihr Motto: „Currywurst & Dolce Vita“. So steht es auf der Website des Imbissladens, auf der Leithäuser die Entwicklung wie folgt beschrieb: „Leider fand die große Liebe nach 35 Jahren ein Ende, als sich Didi Hals über Kopf in eine andere Frau verliebte und zurück nach Deutschland ging. Doch für Anke war das kein Grund, aufzuhören. Sie machte weiter und führt heute noch immer das Imbissparadies am Gardasee – und das sehr erfolgreich!“

Übrigens: Am Gardasee sind viele Prominente anzutreffen. Der Massentourismus sorgt aber teils für strenge Regelungen, wie das Alkoholverbot in Limone Sul Garda. Leider kam es am Gardasee zuletzt neben dem Tod von „Hasi“ auch zu anderen Tragödien. So starb ein deutscher Tourist an seinem Geburtstag und ein Radfahrer starb nach einem Sturz in die Tiefe.

Tod von Anke Leithäuser: „Hasis“ letzte Wochen waren offenbar dramatisch

Am 19. Mai 2023 feierte Leithäuser ihr 15. Jubiläumsjahr am Gardasee. Nach Informationen von RTL hatte sie in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Demnach wussten nur engste Vertraute von ihrer Erkrankung. Ihre letzten Wochen soll Leithäuser mit ihrer Mutter am Gardasee verbracht haben.

Wenige Wochen vor „Hasis“ Tod bekam sie Besuch vom Vox-Produktionsteam, wie durch die Ausstrahlung einer Sondersendung am 4. August 2025 bekannt wurde. Offenbar plagten Leithäuser zu diesem Zeitpunkt nicht nur gesundheitliche, sondern auch finanzielle Sorgen. Sie hatte kaum Einnahmen mehr. „Die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Und irgendwann hast du keine Kraft mehr zu kämpfen. Irgendwann ist auch die letzte Energie weg“, sagte Leithäuser bei Vox. In der Sondersendung ist zu sehen, wie sie als Aushilfe Lederwaren verkauft. Wenige Tage später wurde sie aber erneut ins Krankenhaus eingeliefert, in dem sie kurz darauf verstarb.