Einrichtung von René Benkos Gardasee-Villa wurde versteigert – ein Objekt war besonders begehrt

Im Januar 2025 wurde der österreichische Unternehmer René Benko nach längeren Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA verhaftet, wie die ARD berichtete. Sein Immobilien-Unternehmen Signa Holding, zu dem beispielsweise das KaDeWe in Berlin und die Galeria Kaufhof-Kaufhäuser gehörten, geriet 2023 in eine Krise und ging insolvent. Im Gerichtsprozess, der laut t-online.de und anderer Medien Mitte Oktober in Innsbruck begonnen hat, soll es unter anderem um Vorwürfe von Untreue und Betrug gehen, zudem soll Benko Vermögenswerte beiseitegeschafft haben, um sie vor seinen Gläubigern zu verbergen. Laut dem Nachrichtenportal drohen dem Ex-Milliardär bis zu zehn Jahre Haft.

Als Benko festgenommen wurde, befand er sich gerade in seiner Villa in Innsbruck. Das ist allerdings nicht die einzige private Immobilie, die der Unternehmer besessen hat. In der pittoresken Stadt Sirmione am Gardasee befindet sich eine weitere Benko-Villa. Die Villa und ihr Inventar wurden im Zuge des Insolvenzverfahrens im Sommer 2025 versteigert. Welche kuriosen und besonderen Gegenstände man ersteigern konnte und welches Objekt besonders Aufsehen erregte, erfahren Sie hier.

Benko-Villa am Gardasee: Welche kuriosen Gegenstände konnte man ersteigern?

Am 5. Juli 2025 konnten Interessenten die Einrichtung der Benko-Villa am Gardasee besichtigen, berichtete tirol.orf.at. „Wir haben sehr interessante Vasen gesehen, Sofas und interessante Lehnstühle“, berichtete ein Besucher laut ORF. „Es sind ein paar schöne Sachen dabei. Ein goldener Badezimmerschrank, ein Barock-Sessel“, erzählte eine Interessentin, die sich ebenfalls das Inventar ansah. Laut ORF waren einige Österreicherinnen und Österreicher vor Ort, aber besonders viele Italienerinnen und Italiener mit Zweitwohnsitz am Gardasee. Hintergrund könnte sein, dass man seine ersteigerten Gegenstände persönlich in Italien abholen musste.

Bei der Versteigerung von René Benkos Gardsee-Villa konnte man ein breites Spektrum von Gegenständen und Preisklassen sehen. Das zuständige Auktionshaus Aurena listete auf seiner Website über 1700 Gegenstände auf: vom 7-Euro-Briefbeschwerer oder dem Klingelschild „Benko“ bis zur goldverzierten Designertoilette für 1200 Euro. Dazu gehörten auch verzierte Möbel und ein Monopoly-Spiel „Signa-Edition“.

Benko-Villa am Gardasee: Welches Sensationsobjekt wurde versteigert?

Ein Gegenstand, auf den offenbar stark geboten wurde, war auf der Website des Auktionshauses betitelt als „Gästebuch ‚Villa Ansaldi‘“. Auf den ersten Seiten sah man eine Art Federzeichnung der Villa und einen typischen Gästebuch-Spruch, in dem Fall ein Zitat von Voltaire: „Jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur nicht die langweilige.“ Was sich sonst noch im Gästebuch befand, ist alles andere als langweilig. Denn die Einträge stammten von bekannten Persönlichkeiten wie der Sängerin Tina Turner, dem Rennfahrer Niki Lauda oder dem italienischen Politiker Silvio Berlusconi. Die Autogramm-Sammlung schien beliebt: Gebote (Stand Juli 2025) lagen bei über 12.000 Euro für das Gästebuch. Die Auktion lief bis zum 14. Juli.

