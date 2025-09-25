Der „Garda Trentino Half Marathon“ ist ein jährliches Highlight für sportbegeisterte Ansässige und Touristen gleichermaßen. Der Halbmarathon verläuft, wie man auf einer Karte der Website trentinoeventi.it sehen kann, 21 Kilometer am Ufer des Gardasees und des Flusses Varone entlang, bis die Läuferinnen und Läufer das Ziel in der Innenstadt von Riva Del Garda erreichen. Registrieren kann man sich für das Event schon seit einer Weile. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Wann der Gardasee Halbmarathon dieses Jahr stattfindet und welche Routen es gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Gardasee Halbmarathon 2025: Wann findet das Rennen in diesem Jahr statt?

Auf der Website trentinoeventi.it wird gewarnt: Die Teilnehmendenzahl des Gardasee-Halbmarathons ist auf 4000 Menschen begrenzt. Deshalb sollte man sich zeitnah registrieren, wenn man noch teilnehmen möchte. Der Halbmarathon findet am 9. November 2025 statt und startet um 10.15 Uhr am Palafiere in Riva del Garda. Aktuell liegt die Startgebühr bei 50 Euro. Registrierungsmöglichkeiten gibt es verschiedene: Indem man das Anmeldeformular mit Post einsendet, es online ausfüllt – oder indem man gleich eine ganze Gruppe registriert, zum Beispiel, wenn man mit seinem Laufverein teilnehmen möchte. Als Person aus dem Ausland werden folgende Nachweise verlangt, um an dem Halbmarathon teilnehmen zu können:

ein medizinischer Nachweis über die Gesundheit, im Herkunftsland ausgestellt und von einem Arzt unterzeichnet, die Vorlage kann heruntergeladen werden

eine gültige „Runcard“, die man sich von der italienischen Athletik Föderation austellen lassen kann

Gardasee Halbmarathon 2025: Welche Strecken gibt es?

Nicht nur routinierte Läuferinnen und Läufer, die sich die gesamten 21 Kilometer zutrauen, können am „Garda Trentino Half Marathon“ teilnehmen. Es gibt noch weitere Routen, bei denen etwas für alle Alters- und Fitness-Level dabei ist:

10K : Die zweite Strecke ist 10 Kilometer lang, hier können Personen am 14 mitlaufen, die Gebühr beträgt 33 Euro, der kürzere Weg führt am Gardasee entlang nach Torbole und wieder am See entlang zurück nach Riva.

Run4Fun : Hier darf jeder teilnehmen – egal welches Alter. Die Gebühr beträgt für Erwachsene 30 Euro und die Strecke führt einmal von Torbole nach Riva.

Kids : Die Kinderstrecke kann von Kindern bis 14 Jahre in Begleitung ihrer Eltern gelaufen werden. Sie startet und endet einen Tag vor dem Halbmarathon an der Piazzale Segantini und die Teilnahme kostet 10 Euro für jede Person.

