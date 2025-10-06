Ist der Iseosee eine lohnenswerte Alternative zum Gardasee?

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. In einem Ranking kann dem Gardasee aber kein anderes Gewässer in Italien das Wasser reichen: Er ist der größte See Italiens.

Auch viele Deutsche reisen Jahr für Jahr an, um ein paar Tage oder Wochen am Gardasee zu genießen. Ob mit dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug - denn auch ein Airport ist in der Nähe. Vor Ort gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, um eine schöne Zeit zu verleben.

Der Gardasee kann schwimmend oder per Standup Paddle, per Boot oder mit der Fähre erkundet werden. Auch die Gegend hat allerhand zu bieten. Dazu laden Restaurants, Cafes oder auch Einkaufsmöglichkeiten zum entspannten Verweilen ein.

Klar sollte aber auch sein: Der Gardasee ist alles andere als ein Geheimtipp und gerade in den warmen Monaten bestens besucht. Wem das zu viel Trubel sein könnte, der wird womöglich am Iseosee glücklicher. Ist der westlicher gelegene See eine lohnenswerte Alternative zum Gardasee?

Iseosee: Wo liegt er genau?

Der Iseosee wird auch als kleiner Bruder vom Gardasee betitelt und liegt rund 100 Kilometer von diesem entfernt in der Lombardei. Die nächste größere Stadt ist Brescia im Südosten, etwa 20 Kilometer entfernt.

Er misst 65,3 Quadratkilometer, was gut einem Sechstel des Gardasees mit seinen knapp 370 Quadratkilometern entspricht. Unter allen oberitalienischen Seen stellt der Iseosee auch hinter dem Lago Maggiore (212,5 Quadratkilometer) und dem Comer See (146 Quadratkilometer) die Nummer Vier dar.

Iseosee: Was macht ihn besonders?

In einem Punkt ist der Iseosee die Nummer Eins auf dem südlichen Teil des Kontinents: er beherbergt mit der Monte Isola die größte Binneninsel in Südeuropa, wie das Portal iseosee-info berichtet.

Knapp fünf Quadratkilometer umfasst das Eiland und ist damit deutlich größer als der Englische Garten in München. Wie der Name schon verrät – Monte Isola heißt auf Deutsch übersetzt „Inselberg“ – geht es hier hoch hinaus. Bis zu 400 Höhenmeter weist die Insel auf.

Weltweit bekannt wurde der Iseosee durch die Floating Piers, ein gemeinsames Projekt des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude. Im Sommer 2016 und damit knapp sieben Jahre nach ihrem Tod ermöglichte das Kunstwerk den Menschen, von Sulzano auf die Monte Isola und von dort einmal rund um die etwas südlicher gelegene Isola die San Paolo über den See zu spazieren. In 16 Tagen sollen mehr als 1,2 Millionen Menschen diese Gelegenheit genutzt haben. Der weltbekannte Christo starb 2020.

Iseosee: Was hat die Monte Isola noch zu bieten?

Die Monte Isola ist komplett autofrei. Sie kann zu Fuß oder per Bus erkundet werden. Von iseosee-info wird positiv hervorgehoben, dass die Preise unter denen auf dem Festland liegen und besonders Urlauber mit hohem Ruhebedürfnis auf ihre Kosten kommen sollten.

Insgesamt wohnen auf der Monte Isola rund 1800 Menschen. Als beliebtester Ort wird Peschiera Maraglio an der Südspitze angepriesen, wo auch mittelalterlich wirkende Gebäude bewundert werden können.

Außerdem gibt es hier am Ufer etwa zehn Gastanlieger, weshalb die Insel auch mit dem eigenen Boot angefahren werden kann. Ansonsten kann die Monte Isola mit der Fähre bereist werden, wie das Portal bresciatourism.it schreibt.

Herauszuheben ist außerdem die Kirche „Santuario della Madonna della Ceriola“ auf dem Gipfel des Inselbergs. Ganz oben wartet auch eine Gaststätte. Der Wanderweg nimmt zwischen 60 und 90 Minuten in Anspruch.

Übrigens: Im Gardasee liegt die Isola del Garda, auf der auch geheiratet werden kann.

Iseosee: Wo kann man übernachten?

Rund um den Iseosee gibt es verschiedene Hotels, Ferienunterkünfte oder Campingplätze. Das Portal iseosee-info erwähnt besonders das Hotel Rivalago in Sulzano. Das Hotel am Ostufer nahe der Monte Isola wartet mit einem Garten sowie einem Pool auf, der beheizt ist. Als Unterkünfte mit besonderer Lage werden außerdem das Hotel Relais Mirabella Iseo in Iseo und die Villa Kinzica in Sale Marasino am Westufer vor der Monte Isola genannt.

Folgende Campingplätze werden hier aufgezählt: in Clusane, Campeggio Olivella in Pilzone sowie Campeggio Sassabanek, Campeggio del Sole, Campeggio Punta d’Oro und Campeggio Iseo – die letzten vier alle in Iseo gelegen – am südlichen See, Campeggio Vela in Marone am Ostufer, Campeggio Trenta Passi in Riva di Solto am Westufer und Campeggio Eden in Pisogne am nördlichen See.

Teilweise werden auch Mobilhomes angeboten. Bei iseosee-info wird jedoch darauf hingewiesen, dass es zwischen Mitte Juli und Mitte August fast unmöglich ist, einen Platz zu ergattern. Die Chancen steigen ab dem 15. August, wenn viele italienische Gäste abreisen. Grundsätzlich sollte keine Reservierung getätigt werden, ohne vorher den Platz in Augenschein genommen zu haben. So würde schonmal über zu kleine Plätze, einen ungünstigen Standort oder fehlenden Strom geklagt.

Übrigens: Die teuersten Hotels am Gardasee verlangen teilweise vierstellige Preise für Übernachtungen. Außerdem liegen am Gardasee viele Campingplätze. Jede Unterkunft hat dabei ihre Vor- und Nachteile.

Iseosee: Welche Sehenswürdigkeiten gibt es?

Auf dem Portal urlaubsguide werden das Weinanbaugebiet Franciacorta und das Naturschutzgebiet Torbiere del Sebino im Süden hervorgehoben. Letzteres ist demnach ein Paradies für Vogelbeobachter.

Nördlich des Iseosees liegt der Nationalpark Stilfser Joch. Auch das Val Camonica, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, liegt im Norden – hier wartet eine der weltweit größten Sammlungen prähistorischer Felszeichnungen mit mehr als 140.000 Symbolen.

Auch in den Orten am Ufer gibt es allerhand zu erkunden. In Iseo am Südufer liegt etwa der Piazza Giuseppe Garibaldi. Die 8000 Einwohner große Gemeinde besticht auch mit ihrer Promenade, die zur Partymeile wird. Lovere im Norden lockt mit der Kapelle San Martino und Palastvillen direkt am Wasser. Riva di Solto verfügt über einen schönen Fischerhafen und eine Uferpromenade. Sarnico im Südwesten, wo sich der Iseosee zum Fluss Oglio verengt, wartet an der Flussmündung mit vielen weißen Schwänen auf. Im Ort gibt es Villen im Liberty-Stil aus dem frühen 20. Jahrhundert, auch alte Brunnen und eine Dorfpumpe lassen sich hier finden.

Besonders schön gelegen ist Marone am Ostufer, in einem grünen Tal am Fuße des Monte Guglielmo. An der Seepromenade steht eine kleine katholische Kirche, die Parrocchia San Martino Marone. Wer den Weg hinauf in Richtung des Dorfes Zone auf sich nimmt, kann die Pyramiden von Zone bestaunen, eine Reihe länglicher Granitfelsen mit bis zu 30 Meter hohen Spitzen.

Nahe der Monte Isola gibt es mit der Isola di Loreto und der zuvor erwähnten Isola di San Paolo noch weitere Inseln. Auf ersterer stehen eine Villa aus dem 19. Jahrhundert und eine mittelalterliche Burg, auf der anderen ein altes Kloster.

Die Isola di San Paolo befindet sich im Privatbesitz der Familie Beretta, deren gleichnamiges Waffenunternehmen – das weltweit älteste – in Gardone Val Trompia oberhalb von Sulzano beheimatet ist. Auf dem Hauptfirmensitz befindet sich auch ein Museum, wie iseosee-info schreibt.

Das Valle del Freddo am Fuße eines Nordhangs dürfte viele Naturfreunde anziehen. Allerdings darf der Park nur in Begleitung eines Naturführers und nur zu bestimmten Zeiten betreten werden. Dabei handelt es sich um die Wochenendtage im Mai, im Juni und im Juli.

Übrigens: Am Gardasee gibt es ebenfalls Naturparks, Freizeitparks und andere Ausflugsziele. Auch der Gardasee verfügt über Geheimtipps, die den Urlaub besonders machen.

Iseosee: Ist er eine lohnende Alternative zum Gardasee?

Die Frage, ob sich ein Besuch des Iseosees wirklich lohnt, muss natürlich jede und jeder für sich selbst beantworten. Allerdings hat auch diese Gegend viele Möglichkeiten zum Zeitvertreib in der Hand. Vor allem dürfte es etwas ruhiger zugehen als beim großen Bruder im Osten.

Übrigens: Nahe des Gardasees gibt es mit dem Tennosee auch einen Bergsee. Außerdem bietet sich ein Ausflug zum Ledrosee an. Zum schönsten See wurde derweil der Molvenosee gekürt.