Neue Diesel-Fahrverbote: Auf dem Weg zum Gardasee müssen Autofahrer aufpassen

Viele Menschen, großer Andrang: Der Gardasee bekommt es mit dem Massentourismus zu tun. Während in Sirmione beispielsweise derart viele Touristen zeitgleich unterwegs waren, dass jetzt sogar strenge Regeln für Touristen diskutiert werden, leidet der ganze Norden Italiens unter einer weiteren Begleiterscheinung des erhöhten Besucheraufkommens: schlechter Luftqualität. Nicht nur bei der Reifenwahl für die Fahrt an den Gardasee muss neuerdings genau hingeschaut werden. Wer einen älteren Diesel fährt, muss auf dem Weg dorthin ebenfalls besonders aufpassen.

Gardasee: Wann gelten die neuen Diesel-Fahrverbote?

Vor allem saisonal ist die Luftverschmutzung laut ADAC in Norditalien ein Problem. Schon kritisch dagegen ist es noch südlicher des Gardasees in der erstreckten Po-Ebene, wo die Feinstaub-Grenzwerte regelmäßig überschritten werden. Die vier Regionen Piemont, Lombardei, Emilia Romagna und Venetien planen daher, teils ab Oktober 2025, Diesel-Fahrverbote. Hin zum Gardasee, der mit der Lombardei und Venetien die Hälfte der angesprochenen Regionen streift, dürften sich daher einige Dieselfahrer Gedanken machen dürfen.

Ein entsprechendes Dekret, so die Automobil-Zeitschrift Auto Motor und Sport, verpflichte die Regionen, ihre Luftreinhaltepläne zu aktualisieren. Künftig müssen Autofahrer auf dem Weg zum Gardasee Folgendes beachten:

Region Lombardei : Ab Oktober 2025 und dann ganzjährig soll für alle Diesel der Norm Euro 5 ein Fahrverbot gelten. Allerdings nur in Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern. Das Verbot gilt zudem zeitlich beschränkt, jeden Tag von 7.30 bis 19.30 Uhr.

Region Venetien : Dort gelten die zeitlichen Einschränkungen nicht. Das Verbot erstreckt sich auf den ganzen Tag auf besagte, größere Städte.

Darüber hinaus, so die Bild-Zeitung, sieht es in den anderen beiden Regionen wiederum anders aus. Im Piemont gelte das Verbot zunächst bis Mitte April 2026, dann jährlich saisonal. Die Fahrt mit älteren Dieseln ist von 8.30 bis 18.30 Uhr untersagt. In der Emilia-Romagna soll die Regelung dauerhaft und ganztägig - der ADAC berichtet von einem Verbot an Werktagen jeweils von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, auch nur in Städten der Größenordnung 30.000 Einwohner und mehr.

Diesel-Fahrverbote: Welche Strafe droht Autofahrern?

Neben den richtigen Reifen und einem Abfahrverbot in Österreich, nun auch noch Diesel-Fahrverbote auf dem Weg zum Gardasee. Autofahrer müssen gen Süden einiges beachten. Wer sich ab Oktober nicht an die Einschränkungen für die älteren Fahrzeuge hält, dem drohen Recherchen der Bild nach empfindliche Strafen. Das Bußgeld betrage 168 Euro. Wer mehrfach dagegen verstoße, riskiere gar den Führerschein bis zu einem Monat zu verlieren.

