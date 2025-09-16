Kann man im September noch an den Gardasee?

Herbstanfang ist laut wetteronline.de erst am 21. September, aber in Deutschland kann es auch schon in diesem Übergangsmonat kalt und regnerisch werden. Der Monat, in dem die Nebensaison beginnt und kaum noch irgendwo in Deutschland Schulferien sind, klingt nach einem günstigen Zeitpunkt, um Urlaub am Gardasee zu machen. Aber ist es in Norditalien im September noch schön genug, dass sich ein Ausflug dorthin lohnt? Welches Wetter man im September am Gardasee erwarten kann, wie viel dort los ist und wann die Saison endet, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Es gibt Zeiten im Jahr, zu denen es sich besonders lohnt, an den Gardasee zu fahren, weil das Wetter am besten ist. Und: Der Gardasee gilt nicht als schönster See Italiens. Diesen Titel trägt offiziell ein anderer See.

Wie ist das Wetter am Gardasee im September?

Das Wetter am Gardasee ist laut holidaycheck.de submediterran und damit sehr mild. „Auch im Juni und September sind die Tagestemperaturen sommerlich warm“, schreibt ADAC Reisen. Die Temperaturen können deshalb auch im September noch bis zu 25,2 Grad Celsius betragen, heißt es auf wetter.de. Gerade im September lohne es sich, an den Gardasee zu fahren, weil es weiterhin angenehm warm ist, aber ohne die extreme Hitze im Hochsommer, schreibt toblini.com.

Auch in Bezug auf Regen ist der September ein besonders günstiger Monat. Laut gardasee.it sind der Juli und der September besonders niederschlagarme Monate, während der November der niederschlagsreichste Monat ist. Im Südwesten des Gardasees ist das Klima besonders mild, während man im bergigen Osten mit mehr frischem Wind rechnen müsse, schreibt das Portal.

Auch zur Wassertemperatur gibt es gute Nachrichten: Laut gardasee.at wirkt der See wie ein Wärmespeicher, und auch im September kann man noch mit durchschnittlichen Wassertemperaturen zwischen 18 und 20 Grad rechnen. Laut aktuellen Werten auf wetter.de beträgt die Wassertemperatur Anfang September sogar 22,1 Grad Celsius.

Ist im September viel los am Gardasee?

Seit 2023 befindet sich der Tourismus am Gardasee wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, schreibt die Gardasee Zeitung. Laut ihr hat es bereits im Jahr 2022 über 27 Millionen Touristinnen und Touristen in die beliebte Urlaubsregion gezogen. Der September sei immer noch eine beliebte Zeit und daher auch viel von Reisenden genutzt. Er gehört somit noch zur Hauptsaison. Die beliebtesten Monate für den Gardasee-Urlaub seien allerdings Juli und August.

Auch interessant: Am Gardasee gibt es eine Reihe von Attraktionen und Freizeitparks, die man im Urlaub besichtigen kann. Über den aktuellen Pegelstand des Gardasees kann man sich vor der Reisebuchung informieren. Eine weitere Entscheidung, die gut überlegt sein sollte: Sucht man sich am Gardasee eine Ferienwohnung oder doch lieber ein Hotel?

Wann ist die Saison am Gardasee zu Ende?

Laut ADAC Reisen liegt die beliebteste Gardasee-Reisezeit zwischen Mai und September. Damit gehört der neunte Monat des Jahres noch zur offiziellen Hauptreisezeit. Ab Oktober endet die Hauptreisezeit allerdings, schreibt gardasee.at. Ab November sinken die Wassertemperaturen etwa auf frische 12 Grad. Für Badegäste ist das nicht mehr einladend, Wassersportlerinnen können allerdings auch im Herbst noch ohne Probleme Aktivurlaub am Gardasee machen.

Übrigens: An manchen Gardasee-Zielen wehen starke Winde, deshalb ergibt es Sinn, sich im Vorhinein zu informieren, wie man eventuelle Gefahren vermeidet. Auch Begegnungen mit Bären sind keine Seltenheit, denn letztes Jahr wurde wieder ein Wanderer am Gardasee von einem Bären verfolgt.