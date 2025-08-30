Schwere Unwetter wüten in Norditalien: Dächer abgedeckt, Straßen überflutet - wie ist die Lage am Samstag?

Update am Samstag, 30. August: Schwere Unwetter haben Norditalien und beliebte Urlaubsregionen erfasst. Seit Donnerstag gab es nach Angaben der Feuerwehr mehr als 1.300 Einsätze, vor allem in der Lombardei, in Venetien, im Piemont und in der Toskana. Auch der Gardasee ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur betroffen. Tiefgaragen und Straßen standen unter Wasser, mehrere Bäume stürzten um.

Auch heute am Samstag (30.8.2025) drohen Norditalien, in Südtirol und am Gardasee noch unwetterartige Gewitter mit Regen. Erst am Sonntag soll es in der Region trockener werden.

Unwetter-Warnungen für Norditalien am Freitag



Update am Freitag, 29. August: Georg Haas, Meteorologe von wetter.com, sieht ab Donnerstag an der Alpensüdseite die Voraussetzungen für heftige Niederschläge. Das Tessin in der Schweiz wird ebenfalls besonders betroffen sein, weil die Prognosen hier ungewöhnlich hohe Regenmengen vorhersagen. Der Wetterfachmann spricht von 100 bis 300 Litern pro Quadratmeter - extreme Fälle könnten sogar 500 Liter erreichen.



Diese starken Niederschläge treffen auf bereits feuchte Böden, das erhöht die Gefahr von Schlammlawinen und lokalen Überflutungen. Die Schneefallgrenze bleibt dabei sehr hoch, sie liegt zwischen 3500 und 4000 Metern. Große Wassermassen aus den Bergen könnten bis in die Täler fließen.

Große Regenmengen und Unwetter in Norditalien vor dem Wochenende

Am Freitag, 29. August, bleibt die Lage angespannt und spitzt sich teils weiter zu. Teils herrscht die höchste Wetterwarnstufe. Weite Teile Norditaliens müssen laut Regenradar mit weiteren Unwettern rechnen. Betroffen ist dann vor allem die Gegend

von der Lombardei

über Piemont

bis nach Venetien.

Die Wetterprognosen und das Regenradar (29.8.) für Südtirol und den Gardasee sagen voraus:

Südtirol (Bozen, Meran):

Regenschauer prägen den Tag. In Bozen fällt durchweg Regen mit Temperaturen um 23 °C, lokale Mengen von 3 bis 13 l/m². In Meran bleibt es ähnlich nass, bei Höchstwerten um 17 °C.

Gardasee (Nord & Süd):

Der Nordteil erlebt einen durchgehend trüben Tag mit Schauern und Gewittermöglichkeiten bei maximal 24 °C.

Im Süden lockern die Gewitter am Nachmittag auf – Maximaltemperatur bis 26 Grad und Niederschlagsrisiko von 90 Prozent.

Lokal drohen starke Regenfälle und Überflutungen, während es in Emilia-Romagna und im südlichen Veneto vorübergehend etwas ruhiger verlaufen dürfte. In Südtirol und am Gardasee ist ebenfalls mit starken Niederschlägen und Beeinträchtigungen zu rechnen.

Besonders heikel: Gewitterzellen ziehen teils langsam durch und können dadurch enorme Regenmengen an einem Ort abladen. Die Gefahr von Nubifragi – plötzlichen Starkregenfällen mit Überschwemmungen – ist laut Ansicht der Wetterdienste hoch. Das Zusammenspiel aus warmer Mittelmeerluft, starken Scirocco-Winden und hohen Feuchtigkeitswerten treibe die Unwetter zusätzlich an.

Italien-Urlaub: Unwetter-Potenzial ab heute am Gardasee und in Südtirol

Für Reisende, Urlauber und Einheimische heißt das: Straßen und Bahnstrecken können kurzfristig blockiert sein, Überschwemmungen sind möglich. Auch der Urlaub am Gardasee könnte durch heftige Gewitter und Starkregen beeinträchtigt werden. Wer in den kommenden Tagen nach Norditalien reist – ob nach Mailand, Südtirol oder an den Gardasee, sollte nach Ansicht der Experten vorsichtig sein und lokale Wetterwarnungen und das Regenradar heute im Auge behalten.

Icon Galerie 10 Bilder Glitzerndes Wasser, verwinkelte Gässchen und weite Strandpromenaden: Der Gardasee gilt als Traumziel der Deutschen. Diese elf Orte sollten Sie besuchen.