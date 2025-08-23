Wo liegt der Gardasee? Das müssen Sie über die Region wissen

Der Gardasee ist ein beliebtes Urlaubsziel von Menschen aus Deutschland. Wer es gerne ruhig angehen lässt, kann seine Urlaubstage am Strand verbringen und abends ein Gourmet-Restaurant besuchen. Aktiv-Urlauber können mit dem Fahrrad am See entlangfahren oder eine Wanderung unternehmen. Doch wo genau liegt der Gardasee eigentlich? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie in diesem Text.

Wo genau liegt der Gardasee in Italien?

Der Gardasee liegt in Norditalien. Genauer gesagt: zwischen den Alpen im Norden und der Po-Ebene im Süden. Wie TUI erklärt, ist die Landschaft des Gardasees deswegen im Norden von Gipfeln und im Süden von Hügeln geprägt. Seine Lage macht den Gardasee zu einem sogenannten Alpenrandsee.

Aber mehr noch: Sie erklärt vielleicht auch, warum der Gardasee gerade bei Urlaubern aus Deutschland so beliebt ist. Vor allem von Süddeutschland aus kann man den Gardasee schnell erreichen. Wie das Reisemagazin Reisereporter erklärt, braucht man von der deutschen Grenze aus lediglich zwei Stunden bis zum Gardasee.

Entstanden ist der Gardasee laut trentino.com durch die Gletscherschmelze. Sein größter Zufluss ist die Sarca. Der einzige Fluss, der vom Gardasee abfließt, ist der Mincio.

Gut zu wissen: Der Gardasee ist mit einer Fläche von fast 370 Quadratkilometern der größte See Italiens.

Wie heißt das Gebirge rund um den Gardasee?

Die Gardaseeberge gehören zu den Südlichen Kalkalpen. Wie Alpen-Guide.de erklärt, bestehen alle Gipfel der Gardaseeberge fast ausschließlich aus Kalkstein.

Mit 2254 Metern ist der Monte Cadria der höchste Berg der Gardaseeberge.

Die Cima Valdritta, ein Gipfel im Gebirgskamm Monte Baldo , landet mit 2218 Metern auf Platz zwei.

Den dritten Platz belegt die Punta Telegrafo, ebenfalls ein Gipfel im Monte Baldo, mit 2000 Metern.

Schon gewusst? Den Gardasee kann man von Deutschland aus mit zahlreichen Verkehrsmitteln erreichen: per Auto und Motorrad, per Fernbus, Zug und Flugzeug. Wer sportlich unterwegs ist, kann sogar mit dem Fahrrad von München bis zum Gardasee fahren.

Welche Regionen grenzen an den Gardasee?

Der Gardasee ist der größte See Italiens. Er grenzt im Norden an die Region Trentino-Südtirol, im Westen an die Lombardei und im Osten an Venetien. Die größte Stadt, die man rund um den Gardasee finden kann, ist Desenzano del Garda. Sie liegt am Südufer des Sees, gehört zur Region Lombardei und zählt knapp 30.000 Einwohner.

Übrigens: Der Gardasee mag zwar viele Besucher anziehen. Doch zum schönsten See Italiens wurde ein anderer See gekrönt.