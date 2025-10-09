„Die Basis für die Zukunft“: Oberostendorfer Feuerwehr bezieht ihre neue Heimat

Ein Jubiläum, das alles andere als gewöhnlich ist: Die Freiwillige Feuerwehr Oberostendorf feiert nicht nur 150 Jahre ihres Bestehens, sondern nimmt zu diesem Anlass ihr neues Feuerwehrhaus in Betrieb – und das hat eine besondere Bedeutung: Neben der praktischen Erleichterung im Arbeitsalltag steht es als starkes Symbol für den Zusammenschluss der Feuerwehren Oberostendorf, Unterostendorf und Gutenberg.
Neubau-Einweihung
