„Die Basis für die Zukunft“: Oberostendorfer Feuerwehr bezieht ihre neue Heimat

Ein Jubiläum, das alles andere als gewöhnlich ist: Die Freiwillige Feuerwehr Oberostendorf feiert nicht nur 150 Jahre ihres Bestehens, sondern nimmt zu diesem Anlass ihr neues Feuerwehrhaus in Betrieb – und das hat eine besondere Bedeutung: Neben der praktischen Erleichterung im Arbeitsalltag steht es als starkes Symbol für den Zusammenschluss der Feuerwehren Oberostendorf, Unterostendorf und Gutenberg.

Felix Leufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86869 Oberostendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis