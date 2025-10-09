Icon Menü
150-jähriges Jubiläum in Oberostendorf: Freiwillige Feuerwehr weiht neues Feuerwehrhaus ein

Neubau-Einweihung

„Die Basis für die Zukunft“: Oberostendorfer Feuerwehr bezieht ihre neue Heimat

Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens bezieht die Feuerwehr Oberostendorf ihr neues Feuerwehrhaus. Weshalb ein Neubau unumgänglich war.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Rund eineinhalb Jahre nach Baubeginn ist das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberostendorf fertiggestellt. Am Wochenende wird es offiziell eingeweiht.
    Rund eineinhalb Jahre nach Baubeginn ist das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberostendorf fertiggestellt. Am Wochenende wird es offiziell eingeweiht. Foto: Rainer Graf

    Ein Jubiläum, das alles andere als gewöhnlich ist: Die Freiwillige Feuerwehr Oberostendorf feiert nicht nur 150 Jahre ihres Bestehens, sondern nimmt zu diesem Anlass ihr neues Feuerwehrhaus in Betrieb – und das hat eine besondere Bedeutung: Neben der praktischen Erleichterung im Arbeitsalltag steht es als starkes Symbol für den Zusammenschluss der Feuerwehren Oberostendorf, Unterostendorf und Gutenberg.

