„Ich schäme mich dafür“ – warum ein Ostallgäuer kinderpornografische Bilder verschickt hat

Schwer wiegt der Vorwurf gegen einen 54-jährigen Mann aus dem Ostallgäu. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll er zwischen Oktober und November 2023 in einschlägigen Chatportalen kinderpornografische Bildinhalte an andere Teilnehmer gesendet haben. Zudem machte er sich durch den Besitz weiterer Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten auf seinem Computer strafbar. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Kaufbeuren dafür verantworten.

