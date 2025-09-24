Icon Menü
54-Jähriger aus dem Ostallgäu gesteht kinderpornografische Taten - So lautet das Urteil

Amtsgericht Kaufbeuren

„Ich schäme mich dafür“ – warum ein Ostallgäuer kinderpornografische Bilder verschickt hat

Ein 54-Jähriger verschickt kinderpornografische Dateien. Er bereut und räumt seine Taten ein. Seine Erklärung für die Taten und wie hoch das Urteil ausfällt.
    Ein 54-jähriger Ostallgäuer musste sich vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten, weil er kinderpornografische Dateien verschickt hat.

    Schwer wiegt der Vorwurf gegen einen 54-jährigen Mann aus dem Ostallgäu. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll er zwischen Oktober und November 2023 in einschlägigen Chatportalen kinderpornografische Bildinhalte an andere Teilnehmer gesendet haben. Zudem machte er sich durch den Besitz weiterer Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten auf seinem Computer strafbar. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Kaufbeuren dafür verantworten.

