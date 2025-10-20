Kaufbeurer Altstadt: Gute Ideen und gute Stimmung

Gute Ideen, frische Impulse und drei neue Vorstandsmitglieder – von Krisenstimmung im Einzelhandel war zumindest bei der Jahresversammlung der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) mal nichts zu bemerken. Im Hotel Am Kamin freuten sich die Macher über etliche Aktionen zur Attraktivierung der Altstadt. Dabei ging es nicht nur um die eigenen Projekte, sondern auch um die Aktivitäten der Stadt.

