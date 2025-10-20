Icon Menü
Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren will ein wichtiger Teil der Altstadtbelebung sein

Jahresversammlung der Aktionsgemeinschaft

Kaufbeurer Altstadt: Gute Ideen und gute Stimmung

Die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren freut sich über die Attraktivierung der Altstadt und will weiterhin ein wichtiger Teil davon sein. Drei Neue im Führungsteam.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Bisherige, neue und scheidende Vorstandsmitglieder bei der Jahresversammlung der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren: (von links) Gert Friedrich, Claudia Geyrhalter, Simone Page, Maximilian Fischer, Guido Zeller, Vita Saccone, Sefan Seifert, Hans Junginger, Sascha Raupach, Christian Starkmann und Martina Dropmann.
    Gute Ideen, frische Impulse und drei neue Vorstandsmitglieder – von Krisenstimmung im Einzelhandel war zumindest bei der Jahresversammlung der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) mal nichts zu bemerken. Im Hotel Am Kamin freuten sich die Macher über etliche Aktionen zur Attraktivierung der Altstadt. Dabei ging es nicht nur um die eigenen Projekte, sondern auch um die Aktivitäten der Stadt.

