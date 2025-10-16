Minister fordert: „Mir san mir“ statt „Mimimi“

Das Publikum beim Allgäuer Innovationstreff besteht aus vielen klugen Köpfen in Forschung, Entwicklung und industrieller Anwendung. Doch auch in diesen selbstbewusst auftretenden Kreisen sind hin und wieder mutmachende Worte gefragt. Diesen Part übernahm Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) bei der dritten Veranstaltung dieser Art, diesmal in Kaufbeurens Vorzeigeunternehmen Hawe Hydraulik.

