Allgäuer Innovationstreff in Kaufbeuren: Mittelstand fit für KI machen

Allgäuer Innovationstreff

Minister fordert: „Mir san mir“ statt „Mimimi“

Markige Worte beim Allgäuer Innovationstreff im Kaufbeurer Werk des Unternehmens Hawe Hydraulik: Welche Botschaft Bayerns Digitalminister Fabian Mehring hat.
Von Alexander Vucko
    Allgäuer Innovationstreff Im Kaufbeurer Vorzeigebetrieb Hawe Hydraulik: (von links) Hawe-Vorstandsmiglied Christof Gilnhammer, Werksleiter Franz Pasta, Mitarbeiter Lars Trautmann, Bayerns Digitalminister Fabian Mehring und Oberbürgermeister Stefan Bosse. Foto: Alexander Vucko

    Das Publikum beim Allgäuer Innovationstreff besteht aus vielen klugen Köpfen in Forschung, Entwicklung und industrieller Anwendung. Doch auch in diesen selbstbewusst auftretenden Kreisen sind hin und wieder mutmachende Worte gefragt. Diesen Part übernahm Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) bei der dritten Veranstaltung dieser Art, diesmal in Kaufbeurens Vorzeigeunternehmen Hawe Hydraulik.

