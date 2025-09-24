Im Herbst heißt es erstmals "Altstadtfunkeln" in Kaufbeuren

Nach dem Sommer ist vor dem „Funkeln“ – denn die beiden beliebten herbstlichen Veranstaltungen „Kaufbeuren leuchtet“ und das „Candle Light Shopping“ rücken nicht nur terminlich wieder zusammen, sondern firmieren künftig auch gemeinsam unter der Marke „Altstadtfunkeln“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Gleich an zwei Abenden soll sich Mitte November das historische Zentrum der Wertachstadt in eine Bühne für Licht, Kultur, Kulinarik und besondere Einkaufserlebnisse verwandeln.

Beim „Altstadtfunkeln“ gibt es an zwei Tagen Programm von 16 bis 22 Uhr

Das „Candle Light Shopping“ der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren und das Lichtkunstprojekt „Kaufbeuren leuchtet“ der städtischen Abteilung Kultur werden erstmals am Freitag, 14., und Samstag, 15. November, unter dem gemeinsamen Titel stattfinden. Mit der Zusammenlegung gehe auch eine zeitliche Synchronisierung einher, wie es in der Mitteilung heißt. Beide Formate bespielen die Altstadt an den zwei Abenden einheitlich von jeweils 16 bis 22 Uhr. Die Geschäfte haben am Freitag bis 22 Uhr und am Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Viele Geschäfte planten wieder besondere Aktionen und Angebote.

Beim „Altstadtfunkeln“ sollen Hafenmarkt und Kirchplatz verstärkt eingebunden werden

Neu in diesem Jahr ist jedoch die verstärkte Einbindung des Hafenmarkts und des Kirchplatzes, um den Veranstaltungsbereich abzurunden. Orientierung, Übersicht und eine erste Einstimmung bietet eine neue Internetseite, von der sich die Besucher je nach persönlichen Vorlieben durch Programm und Innenstadt leiten lassen können.

Wieder sind die schönsten Fotos von der Veranstaltung gefragt

Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr wird es auch beim „Altstadtfunkeln“ wieder einen Fotowettbewerb geben. Besucher sind aufgerufen, „persönliche Sichtweisen und magische Momente“ bei der Veranstaltung festzuhalten – egal, ob mit Smartphone oder professioneller Kamera. Die Motive können auf einer Online-Plattform hochgeladen werden. Als Preise für die besten Bilder winken Gutscheine der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren.